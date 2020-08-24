【港版納指】恒生科技指數ETF周五登場 最大重磅股非騰訊阿里?

有「港版納指」之稱的恒生科技指數，指出至今僅1個多月，已有追蹤指數的ETF搶閘出爐。其中南方東英推出的恒生科技指數ETF （03033） 搶閘本周五掛牌上市，市場注意資金流入情況，有望維持市場對科技股的關注度。

科技股指數重磅股今普遍上升，其中市值比重最高的股份，今日股價升幅最大。但大家可能感奇怪的是，佔科技指數最高的成份股，並非市值5萬多億元的阿里巴巴 （09988） 及騰訊 （00700） ，而是市值約1.5萬億元的美團 （03690） 。

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美團市值比重遠值阿里騰訊

按恒指公司統計截至上周五收市價計，美團佔科技指數比重高達10.2%，遠較阿里及騰訊不足9%比重為，甚至連市值僅約4,000億元的小米的指數比重也及不上。

要解答這問題，必先了解恒生科技指數的編制方法。與恒指及國指單一成份股市值比重最高10%不同，科技指數的最高比重限於8%。自上次指數於6月初調整後，美團、小米、阿里、騰訊及舜宇 （02382） 5大成份股的比重同限於8%「可格」市水。在過去兩個多月，美團股價大幅跑贏其他重磅科技股，以至佔指數比重一枝獨秀。

這樣的情況，在美國上市的最大市值（約10億美元）中概科技股ETF（美：CQQQ）亦見相同情況，美團市值比重達11%，較騰訊約10%還要高。

爭港股第3旗艦指數 港版納指不容低估

南方東英搶閘推出的恒生科技指數ETF，與市傳恒生投資及華夏基金將出追蹤該指數的ETF陸逐登場，市場反應如何仍待觀察。但恒指公司開宗明義爭取科技指數，發展成恒指及國指以外的第3條旗艦指數。

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給大家一點概念，截至7月底，全球上市追蹤恒指及國指的ETF資產，分別達197億美元及54億美元。

撰文：劉德斌

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