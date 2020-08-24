【疫情保險】保誠推僱主現金津貼 若外傭確診僱主可獲5000元現金津貼

▲ 若外傭不幸於保障期內確診，保誠將向申請人提供一筆過5,000元港元現金津貼。

保誠宣佈透過Pulse by Prudential健康應用程式，向聘有外傭的香港僱主送上「免費外傭新型肺炎保障 – 僱主現金津貼」。若外傭不幸於保障期內確診患上新型肺炎，保誠將向申請人提供一筆過5,000元港元現金津貼。此免費現金津貼保障期達45日。

保誠指，由即日起至9月25日所有合資格的Pulse居港用戶只需登入Pulse健康應用程式，並完成簡單登記，即可獲「免費外傭新型肺炎保障 – 僱主現金津貼」。

保誠早前進行一項有關外傭與僱主的調查，顯示家傭對香港家庭的重要程度平均達8.5分（最高分為10分）。疫情反覆下，若外傭不幸確診患上新型冠狀病毒，將為香港家庭帶來更大壓力。

調查顯示，當中6成受訪者表示在家傭休假期間，需自行請年假照顧家中子女或會同時安排家庭旅行；逾4成受訪者亦較傾向外出用餐，反映缺乏外傭支援下，對香港家庭日常生活安排的影響。

保誠首席客戶及市場拓展總監吳詩雅表示，近日本港的新型肺炎疫情嚴峻，保誠決定進一步支援社區，透過Pulse健康應用程式向香港僱主送上「免費外傭新型肺炎保障 – 僱主現金津貼」，使僱主在傭工健康面臨挑戰時亦能有所支援，倍添安心。

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責任編輯：謝卓榮