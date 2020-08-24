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【中美角力】「香港製造」禁令延至11月　珠寶商：加快在生效前出貨

商業 18:30 2020/08/24

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商務及經濟發展局局長邱騰華今日透露，美國早前要求「香港製造」之輸美商品的標籤改為「中國製造」，該措施已延後至11月9日生效。港府正要求改用「中國香港製造」標籤，珠寶出口業界料將流失部分美國生意，同時短期內加快在措施生效前出貨。

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加快出貨　或停收美國新單

香港珠寶製造業廠商會主席杜源寧指，禁令推遲有助港府繼續與美方爭辯。一般而言，香港至美國的運輸時間大約3至4星期，他相信部分珠寶出口商將會把握時間，在禁令實施前出貨。不過，受疫情影響，杜透露普遍生意大減5成，故餘下單量不算多。

他又指，本港珠寶商將在此段時間內，盡快釐清法律觀點。「消息一公布，已有不少美國客戶查詢，始終香港或中國製造亦有分別」。目前港府仍在交涉，料部分公司或暫停接收來自美國的定單，直至一切已有定案及疫情穩定。

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杜源寧續指，現階段並非遷廠的合適時機，「本身生意已不多，加上成本高。」企業又並非只有美國生意，也有其他市場，難以單一為美國商品更改產地來源標籤及包裝，將增加物流、品質控制的成本。杜相信，美國生意將會持續減少。記者亦曾向在美國分銷的中式藥飲老字號源吉林查詢，惟該企表示暫時沒有回應。

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港食品商研究應對措施

另一方面，香港食品委員會主席吳永恩表示，香港製造食品出口少，而出口到美國更少之有少。惟他指出，每年中秋節會有月餅銷往美國，是次延長到11月，相信對今年月餅出口美國無影響。他又稱，有部份港產品食品出口美國，包括荳奶、中式餅、即食麵及食油等，均受到影響。

他解釋，該些企業為應對美國政府要求，已在計算若按貨品類別加稅後的成本，研究能否承受加稅後的壓力，同時業界亦在研究將標籤轉為「中國香港製造」的可行性。

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記者：葉泳珊、馬意文

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