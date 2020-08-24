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【康城新商場】日出康城商場新超市斥資近5000萬元　首日人流逾2萬

理財智慧 20:58 2020/08/24

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將軍澳日出康城商場昨日（23日）開幕，雖然有大部分租戶尚未入伙，但也出現人頭湧湧的情況。超級市場「FRESH新鮮生活」為其中一間已開業商店，初期斥資近5000萬元發展，於首日有逾２萬人入場。

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「FRESH 新鮮生活」行政總裁李軒宇表示，全日（23日）有逾2萬2000名顧客入場。（王嘉昌攝）

 

進入超市前，可先進行全身消毒。（王嘉昌攝）

「FRESH 新鮮生活」行政總裁李軒宇表示，全日（23日）有約2萬2000名顧客入場，95%人都是透過電子支付消費。「根據會員數據嚟睇，平均每個會員會買300蚊嘢。」他續指，昨日超市營業額超出預期大概10%至20%。「FRESH 新鮮生活」有別於一般超市的經營模式，合伙人為超市員工，提供較大參與度。「我哋（公司）伯比個空間平台佢哋經營，例如產品訂價、銷售策略會有專人一齊制定。」公司也會按員工在生意表現及經營狀況上決定分多少紅利，實行多勞多得制度。」

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熱奇中的香腸為自設工場所製作出來。（王嘉昌攝）　

即使到周一（23日），康城新商場內依然人頭湧湧。（王嘉昌攝）

超市內設有26個專區，並引入1500種香港製造的產品，佔整體15%。此外，也引入本地和環球海鮮、本地豬蛋專區以至酒坊等。「FRESH 新鮮生活」內除了可用自助付款機或是到收銀處結帳外，也可在任何新鮮食品專區以電子支付「即買即走」，以減短輪侯時間。公司又推出手機程式「閃買」功能，顧客可在家中選購貨品並安排送貨上門。

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責任編輯：黎淑雯

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