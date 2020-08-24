【南韓疫情】首爾17間教會違規做禮拜 社交距離級別或再上調

新冠肺炎疫情在南韓重燃，並爆出「愛第一」教會感染群組，迫使當局禁止教會舉行聚會，包括做禮拜，但當局發現不少教會違禁。隨著疫情持續擴大，總統文在寅和防疫官員均稱，或需要把社交距離級別提升至第三級。

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首爾市為阻止疫情進一步擴大，上周三（19日）起禁止舉行宗教禮拜活動和大型集會。當局在周日（23日）對近4000間教會進行檢查，卻發現有17間教會違禁，繼續做禮拜。

其餘遵守禁令的教會當中，約2500間教會改為舉行網上禮拜，另有1100多間則索性暫停禮拜。

首爾市下令周一起強制戴口罩，但未有罰則。不過，由10月13日起，被發現未有配戴口罩的民眾，將被罰款最多10萬韓圜。

隨著疫情擴大並蔓延全國，南韓中央應急處置本部表示，正積極研究把社交距離級別提升至第三級，措施將包括禁止10以上聚集活動、暫停營計所有中等風險的設施。

總統文在寅也形容，當前疫情防控較年初「新天地」教會群組爆發時更嚴峻，呼籲國民積極配合防疫工作。他續指，雖然把社交距離級別提升至第三級將影響民眾日常生活和經濟，但為阻止醫療體系崩潰的最壞情況，日後可能也不得不上調級別。

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責任編輯：陳啟賢

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