【康城新商場】等足十年日出康城商場終開幕　附近居民不用再跨區購物

港鐵將軍澳日出康城商場於周日（23日）開幕，首輪有13間商戶營業，當中包超市、藥房及診所等民生基建。

商場總樓面面積約48萬平方呎，雖然場內也有多個「吉舖」，有商戶仍未入伙，不過在周一（24日）也依然人頭湧湧，有市民稱商場開幕後，不用跨區購物而覺得方便。

住在康城10年的林太指，在商場開幕前，「買餸」都要專登前往其他區域，大吐路途遙遠。「要去將軍澳、北角、調景嶺和其他地方買，坐村巴出發都差唔多要1個鐘，來回兩個鐘，再買嘢就要3小時。」她就笑言，雖然商場新開，但人流太多，所以也行得不盡興。「雖然呢度啲嘢就貴咗少少，但我都會幫襯。」

原本居住北角雲景道的林先生，為了方便與家人聯繫，而入伙康城3個月。他透露，要出市區購物，車程大約需15分鐘至半小時。「（新開商場）方便嘅，但好似細咗啲，如果再大啲就好」。

身為學生的看小姐，在康城居住了8年。「本身（居住）附近有間惠康開到凌晨就會去個度買嘢，但唔係樣樣嘢都買到，如果你要食新鮮嘢，就迫住要去將軍澳街市。」毛小姐由家中出發到商場，來回時間也只需10分鐘。她認為，商場內新開的街市對比起傳統街市比較衛生，而且具智能化，簡單整個購物流程。

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責任編輯：黎淑雯