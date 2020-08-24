【摩笛吹奏】大摩加入唱好行列 大行對友邦最新目標價一覽

重磅股友邦保險(01299)上半年業務價值雖倒退, 惟股價已反映大部分負面因素之下績後走勢反而好轉。摩根士丹利更發表報告指，友邦因受到疫情影響，上半年的表現遜於預期，但其稅後營運溢利及派息仍然穩定，相信集團的艱難時刻可能已過去，所以維持「增持」評級，並將目標價由78元上調至87元。友邦全日收報78.55元，上升近半成。

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期內，友邦的新業務價值按年減少37%，遜於市場預期的30%，是自2011年以來的首次倒退。稅後經營溢利按年增5%，大致符合預期。據友邦披露的新管理層策略計劃，集團將以科技、數碼化及分析工具加強裝備其代理，並接觸更多顧客。即友邦將會擴大服務的市場，特別是中國。大摩預料，於2025年前，基本預測中國市場的價值達500億美元。而友邦將受惠於持續的全球化放慢趨勢，並減少面對來自全球各地的保險公司於中國市場的競爭。

在管理層提出數碼化策略更新後，大摩在樂觀預測中上調中國市場價值至1000億美元，預期友邦有望成為一家大型的全渠道或細分渠道保險公司（即相當於市佔率一成），並上調其目標價至87元。

中金日前亦指，友邦上半年新業務價值大跌38％，超出市場預期，但6月以來，幾乎所有市場的新業務銷售都開始回升，最壞時刻已經過去，決定上調公司今年每股盈利預測7％至0.37美元，但下調2021年每股盈利預測8％至0.6美元，維持「跑贏大市」評級，目標價為95元。

市場其他大行對友邦的評級和目標價如下：

大行／評級／目標價

野村／中性／72.61元

大和／買入／100元

中金／跑贏大市／95元

花旗／買入／84元

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