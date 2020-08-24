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數碼港夥C Allstar　舉辦虛擬實景互動演唱會

科技 18:04 2020/08/24

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香港組合C Allstar將於本周五（28日），與數碼港聯手合辦亞洲首個虛擬實景結合的網上互動演唱會。

新冠肺炎疫情持續，為了保障演出者、大眾和工作人員的健康安全著想下，不少演唱會都改到網上舉行。香港組合C Allstar將於本周五（28日），以線上遊戲Minecraft作為舞台，與數碼港聯手合辦亞洲首個虛擬實景結合的網上互動演唱會。

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適逢出道10週年的C AllStar，將於本周五晚上10時，舉行虛擬演唱會「Make It Happen@10 C AllStar Virtual Live」，屆時C AllStar將與參與者玩遊戲、唱歌、互動等。而是次數碼港將會提供支援，讓活動主辦單位及表演者順利演出，同時實時直播到本地和海外。伺服器已於本月15日開啟，並會在演唱會當日開放購票者進入虛擬紅館，準時10點參加亞洲首個跨界虛擬演唱會 。

C Allstar將以線上遊戲Minecraft作為舞台。（資料圖片）

另外，數碼港亦會支持主辦單位繼後的計劃安排，包括數碼娛樂工作坊及數碼選秀騷。數碼娛樂工作坊將為參加者提供數碼娛樂相關培訓，包括舞台設計，用戶體驗、XR 製作或是舞台效果設計的經驗分享，並會鼓勵參加者組隊參與年底的數碼選秀騷。

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責任編輯：曾曉汶

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