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【美團破頂】瑞銀財管：網上旅遊中介公司受惠復甦　未來12個月股價升至少一成

即市財經 18:07 2020/08/24

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美團點評上周五公布業績，次季經調整溢利27億元人民幣，遠超市場預期。美團點評今早低開但午後發力升，市值突破15,000億元。

擁外賣以至旅遊相關業務的美團 （03690） 今日再爆升兼破頂，瑞銀財富管理發報告，看好內地網上旅遊概念前景，料內地網上旅遊中介行業未來數年增長幅度將超過20%，又指隨著內地放寬旅遊限制，網上旅遊中介公司將受惠，預期板塊內整體股份未來12個月可錄10至15%升幅。

瑞銀財富管理投資總監股票分析師林世康在報告中指出，內地網上旅遊中介公司可謂部署「周邊遊」及出國旅遊主題復甦的絕佳概念（good proxy），認為肺炎疫情爆發雖打擊了旅遊中介行業，惟由於部分網上中介公司服務方便且靈活，故最終市佔率反而有所提高。他點出不同公司在網上旅遊行業內各領域之優勢，其中美國上市的攜程 （TCOM），在交通領域當中的市佔最大，美團則在酒店預訂領域，特別是低端（lower-tier）城市上處領導地位。

林世康補充，內地大眾收入增多，旅遊需求亦將增多，形容內地網上旅遊中介公司將直接受惠，而暑假為旅遊旺季，有望增添板塊短期利好，其中國內「周邊遊」復甦速度或最快。

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