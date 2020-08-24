  • 31°C
香港時間 : 2020824日 (一) 18:26
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【豪宅疫情】新移民劈價賣豪宅　連稅慘蝕7,000萬

股樓投資 18:08 2020/08/24

分享：

疫情肆虐，加上經濟前景未明，不少豪宅業主劈價賣樓，勁蝕離場。土地註冊處資料顯示，香港仔深灣9號單號屋，實用面積3,408平方呎，近日以1億元易手，實用呎價約29,343元。

資料顯示，原業主於2016年10月，以1.38億元購入上址，由於當時居港未夠7年，屬非永久居民，要繳交「辣招稅」。若以1億元的成交價計，原業主現帳面蝕3,800萬元，即近三成，若連稅及佣金計，料蝕7,000萬元。

代理：業主稱轉售予朋友

不過，區內代理說，上述單位未曾推出放盤，不排除是內部轉讓。事實上，亦有代理透露，原業主自稱將單位轉售予朋友。值得留意的是，市場消息指，上址數月前叫價2.15億元放盤，若消息屬實，即代表短短數月內，物業成交價較開價平逾五成，即半價賣樓。

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此：https://bit.ly/2zJY7DJ

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 黃卓賢

相關文章

【炒家勁蝕】內地客輸到七彩　斷供走人　多個物業淪為銀主盤
2020/08/04
【炒家勁蝕】內地客輸到七彩　斷供走人　多個物業淪為銀主盤
【忍痛止蝕】內地客買港樓　渡假兼投資　慘蝕逾800萬
2020/08/10
【忍痛止蝕】內地客買港樓　渡假兼投資　慘蝕逾800萬
【蝕住咁賣】內地客爆散貨潮　八年蝕近百萬元
2020/08/11
【蝕住咁賣】內地客爆散貨潮　八年蝕近百萬元
【疫市勁蝕】內地客財困蝕錢賣樓　7年帳蝕逾百萬
2020/08/19
【疫市勁蝕】內地客財困蝕錢賣樓　7年帳蝕逾百萬
【樓市現象】西貢雙連村屋勁減780萬 內地客見筍盤即入市 代理：內地人開始出擊吸優質平貨
2020/08/20
【樓市現象】西貢雙連村屋勁減780萬 內地客見筍盤即入市 代理：內地人開始出擊吸優質平貨
二手市場 新移民 深灣9號

上一篇文章

【摩笛吹奏】大摩加入唱好行列 大行對友邦最新目標價一覽

下一篇文章

阿里巴巴9988合伙人年內三變動　胡喜離職兼卸任螞蟻集團CTO
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美股分析】「商品大王」羅傑斯警告：恐見到一生中最嚴重金融危機
【美股分析】「商品大王」羅傑斯警告：恐見到一生中最嚴重金融危機
【網民熱話】一家三口月入$28,000　$17,500月租單位寧租不供！
【網民熱話】一家三口月入$28,000　$17,500月租單位寧租不供！
【樓市報告】九龍樓最重傷　德福花園上月勁跌價
【樓市報告】九龍樓最重傷　德福花園上月勁跌價
【網民熱話】網民上車數月後大呻　原來1房好難換2房！
【網民熱話】網民上車數月後大呻　原來1房好難換2房！
【搖錢樹】六年前買大澳居屋　首期僅4.3萬　當年人人睇淡　現賺過百萬
【搖錢樹】六年前買大澳居屋　首期僅4.3萬　當年人人睇淡　現賺過百萬
【室內設計】90後女生花約27萬裝修　200多呎蝸居變身成北歐小居所
【室內設計】90後女生花約27萬裝修　200多呎蝸居變身成北歐小居所