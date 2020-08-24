【豪宅疫情】新移民劈價賣豪宅　連稅慘蝕7,000萬

疫情肆虐，加上經濟前景未明，不少豪宅業主劈價賣樓，勁蝕離場。土地註冊處資料顯示，香港仔深灣9號單號屋，實用面積3,408平方呎，近日以1億元易手，實用呎價約29,343元。

資料顯示，原業主於2016年10月，以1.38億元購入上址，由於當時居港未夠7年，屬非永久居民，要繳交「辣招稅」。若以1億元的成交價計，原業主現帳面蝕3,800萬元，即近三成，若連稅及佣金計，料蝕7,000萬元。

代理：業主稱轉售予朋友

不過，區內代理說，上述單位未曾推出放盤，不排除是內部轉讓。事實上，亦有代理透露，原業主自稱將單位轉售予朋友。值得留意的是，市場消息指，上址數月前叫價2.15億元放盤，若消息屬實，即代表短短數月內，物業成交價較開價平逾五成，即半價賣樓。

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