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【新冠肺炎】新西蘭延長奧克蘭封城4天　總理：2020是可怕的一年

環球政經 18:23 2020/08/24

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新冠肺炎疫情持續，新西蘭早前因奧克蘭的本地確診個案，令逾百日零確診「斷纜」，當地隨即實施封城措施，有關措施原於26日結束，新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）今宣布，措施將延長4日至下周日（30日）。

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奧克蘭由本月11日起再次封城，當地的公眾設施、酒吧、餐廳和一般商店必須關閉，學校停課，藥房和超市則維持開放。31日起，奧克蘭的警戒級別將由第三級，下調至第二級，仍會維持限制民眾聚集的規模，及民眾乘坐公共交通工具需佩戴口罩等措施。

阿德恩表示，新型冠狀病毒是一個「難以接受的現實」，又指2020年是「可怕的一年」。她又指明白日子艱難，但她認為新西蘭人強大且友善，抗疫的表現很好。她直指，假如要找一個國家，知道如何能挽回劣勢，那一定是新西蘭。

新西蘭在過去3天的每日新增確診個案已減至個位數。

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責任編輯：楊子瑩

疫情 交通 口罩 奧克蘭 新西蘭 肺炎 新冠肺炎 冠狀病毒 新冠肺炎疫情

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