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【消費優惠】荷里活廣場推1元及1折優惠　1元換購鮑魚冰糖燕窩花膠

商業 17:58 2020/08/24

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荷里活廣場將於8月28日至12月10日的逢星期五，推出「$1至激賞」獎賞活動，其中包括尚品阿福鮑(6隻裝)。(荷里活廣場提供圖片)

荷里活廣場將於8月28日至12月10日的逢星期五，推出「$1至激賞」獎賞活動，一連15個星期共送出6,000份$1禮遇，其中包括尚品阿福鮑（6隻裝）、華潤堂頭期原條冰糖燕窩（70g）及盞記即食花膠（75g）等貨品。

【消費優惠】麥當勞App 24日起優惠加碼　繼續10元9件麥樂雞1元奶茶

VIC會員只需於會員App內以積分換取電子預留證，於預留起計7天內，憑場內即日電子貨幣消費滿$100之單一機印發票，即可換領指定之「$1禮遇換購券」實體券，可於指定店舖以$1換購激筍禮品。

【航空業自救】卡塔爾航空推留學生優惠　明年出發機票8折

此外，荷里活廣場由即日起至9月9日（逢星期一及三，每日兩場，下午2時至2時45分及3時至3時45分），加推《LIVE‧購物樂》全城LIVE Shopping網上直播代購活動，與多間商戶及網上直播平台合作，提供逾3,000件激筍貨品連福袋，部份貨品更以低至1折發售，包括以$13.8搶購綠盈坊的耐高温健康米糠食油 （1L，兩支裝） （原價$138）；以$658搶購Tefal的Ingenio靈巧疊疊鑊10件套裝（原價$2,188）。顧客更可自由選擇送貨上門或到店舖自取。

荷里活廣場再次推出「100%消費回贈」，由即日起至10月11日（逢星期六及日），顧客買滿$100即送$100指定商戶現金劵連$10麥當勞現金劵，回贈率超過100%。

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責任編輯：朱悅瀅

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