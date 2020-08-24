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【宏觀中國】雨季過後需求回升　全國水泥庫存降至六成

股樓投資 17:41 2020/08/24

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隨着雨季快結束，全國水泥需求開始回暖。據內地報道，水泥銷量大幅增加，一些水泥企業的運輸碼頭出現排隊拿貨的情況。

其他文章：【網民熱話】日出康城商場開幕居民感興奮　網民：康城樓價想平都難

有物流公司的負責人稱，上個月一整月才運80萬噸的水泥，在8月份截至18日已達到90萬噸，每天發運量在5.5萬至6萬噸，比之前每天多運3萬噸。

庫存方面，截至21日，全國水泥庫存下降至60.8%，長三角地區降到50%至55%，浙江部分地區降至50%以下。隨着雨季影響減弱，趕工需求將會集中釋放。

其他文章：【疫市成交】藍籌屋苑樓價繼續跌 美孚呎價再低見1.24萬

同時，水泥也有漲價情況。自8月開始，長三角一帶已有兩輪漲價，平均漲價在每噸20至30元（人民幣，下同）水平，主要因之前水泥價下跌，令生產廠家停工，以致供應一下子未能應付需求回升。目前，長三角標號42.5散裝水泥平均市價為每噸453元，較7月低位上漲33元。

中信證券看好未來水泥企業盈利持續呈穩定性，下半年的需求或有超預期的驚喜，包括基建投資、老舊小區改造等方面。

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記者：林衛

建材水泥股 中國 經濟

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