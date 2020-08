【宏觀中國】雨季過後需求回升　全國水泥庫存降至六成

隨着雨季快結束,全國水泥需求開始回暖。據內地報道,水泥銷量大幅增加,一些水泥企業的運輸碼頭出現排隊拿貨的情況。

有物流公司的負責人稱,上個月一整月才運80萬噸的水泥,在8月份截至18日已達到90萬噸,每天發運量在5.5萬至6萬噸,比之前每天多運3萬噸。

庫存方面,截至21日,全國水泥庫存下降至60.8%,長三角地區降到50%至55%,浙江部分地區降至50%以下。隨着雨季影響減弱,趕工需求將會集中釋放。

同時,水泥也有漲價情況。自8月開始,長三角一帶已有兩輪漲價,平均漲價在每噸20至30元(人民幣,下同)水平,主要因之前水泥價下跌,令生產廠家停工,以致供應一下子未能應付需求回升。目前,長三角標號42.5散裝水泥平均市價為每噸453元,較7月低位上漲33元。

中信證券看好未來水泥企業盈利持續呈穩定性,下半年的需求或有超預期的驚喜,包括基建投資、老舊小區改造等方面。

記者:林衛