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【美股分析】看好科技股升勢可持續　摩根大通：維持「增持」評級

股樓投資 18:54 2020/08/24

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新冠疫情爆發以來，傳統行業受到重挫，疫情中用戶更加依賴的科技股，例如美股「FAANG」，成為無數投資人的寵兒。但市場亦有疑問，以科技股為主的納指屢次創新高，2000年科網泡沫會否重現？

摩根大通發布最新報告稱，科技股的驚人漲勢將會持續，建議繼續投資這一行業，以享受起未來增長潛力。摩通還指，本輪科技股漲勢，背後有強勁盈利支撐，亦有穩健的資產負債表和強勁的現金流，有別於2000年科網泡沫，摩通維持科技股的「增持」評級。

相關文章：【港股追蹤】科技指數調整比重　騰訊中芯佔比一樣？（附成分股比重列表）

本港上月亦推出有「港版納指」之稱的恒生科技指數，涵蓋生物科技、在家工作及雲端計算等灸手可熱的主題，「恒生科技指數ETF」成為投資者關注熱點。據報南方東英於本周五（28日）率先掛牌與恒生科技指數掛勾的「南方東英恒生科技指數 ETF」（3033）搶食「港版納指」頭啖湯。

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撰文 : 李勝男

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