【美國示威】黑人遭警開7槍重傷 當地爆示威實施宵禁

▲ 【美國示威】黑人遭開7槍重傷 當地爆示威 實施宵禁

美國威斯康星州有警察射傷一名黑人後，南部城市基諾沙爆發示威。據當地媒體報道，該名黑人手無寸鐵，但在周日（24日）多次被警員射傷，目前情況嚴重，在醫院留醫。反種族歧視和反警暴示威在當地一觸即發，當局實施宵禁。

威斯康星州州長埃弗斯（Tony Evers）確認，該名黑人是布萊克（Jacob Blake）。警方指，布萊克在周日下午約5時被射傷。

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網上片段顯示，3名警員用槍指向布萊克，並開了7槍，但未知有幾多名警員開槍。布萊克背部中彈，躺在一架汽車旁邊。

埃弗斯在Twitter發聲明，譴責警察「在光天化日之下多次槍殺」布萊克，表明反對與黑人發生衝突時，過度使用武力。惟言論無助平息民怨。

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事件觸發基諾沙（Kenosha）民眾不滿，示威者在案發現場聚集，向警察投擲磚頭和汽油彈，高叫「沒有公義，則沒有和平」（No justice, no peace）的口號。

基諾沙警方將所有查詢轉交該州的司法部，司法部未有即時回應，也未確認網上流傳開槍片段的真偽。

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責任編輯：鄧燕君