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阿里巴巴9988合伙人年內三變動　胡喜離職兼卸任螞蟻集團CTO

股樓投資 17:51 2020/08/24

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內地媒體報道，阿里巴巴（09988） 合伙人、前螞蟻集團CTO胡喜日前已正式離職，同時卸任螞蟻集團CTO一職。螞蟻集團回應指，倪行軍將接任螞蟻集團CTO一職，而胡喜的工作則另有安排。

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阿里巴巴在7月年報披露時，共有36名合伙人，曾為最年輕合伙人的天貓淘寶總裁蔣凡今年於婚外情事件後，退任阿里合伙人。若胡喜離任，阿里合伙人將減至35人。

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記者：張以正

 

阿里巴巴－SW（09988） 阿里巴巴（Alibaba，美：BABA） 阿里巴巴 香港股票

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