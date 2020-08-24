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【新股IPO】百奧泰生物遞交上市申請 A股百奧升近3%

即市財經 17:20 2020/08/24

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百奧泰生物A股（上：688177）於今年2月於上海科創板上市

再有內地A股生物科技公司擬來港上市。百奧泰生物於今日（8月24日）向聯交所遞交上市申請，公司主要從事研發生物藥業，截至最後實際可行日期（8月17日），集團產品組合包括24項自家開發的藥物產品，獨家保薦人為中金。

百奧泰生物A股（上：688177）於今年2月於上海科創板上市，收報49.28元，升2.88%，成交6868萬元。截至最後實際可行日期，七喜集團為A股百奧泰生大股東之一持股約38.64%。

據招股書初步顯示，集團旗下研發的藥物格樂立，專門治療強直性脊椎炎(AS)、類風濕性關節炎(RA)、銀屑病、 克羅恩病及葡萄膜炎，於今年1月份已開始進行格樂立的商業銷售。

另外，在集團藥物產品組合中，5項候選藥物接近商業化、7項候選藥物處於I或II期臨床試驗、11項藥物處於新藥臨床試驗或新藥臨床試驗申請。

截至今年3月底止，集團虧損錄1.09億元（人民幣，下同），去年同期虧損為5.3億元。虧損收窄主要因員工成本中，今年並未有產生股份為基礎的酬金開支費用。去年該開支約3.5億元。期內，收入錄1973萬元，去年同期未有產生任何收入。

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編輯：謝卓榮

香港股票 A股 科創板 生物科技 百奥泰（滬：688177）

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