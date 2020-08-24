【新冠肺炎】保誠推新保障　外傭染疫　僱主獲5000元現金津貼

本港新冠疫情持續，保誠宣佈透過Pulse by Prudential健康應用程式，向聘有外傭的香港僱主送上「免費外傭新型肺炎保障 – 僱主現金津貼」。一旦外傭不幸於保障期內確診患上新型冠狀病毒，保誠將向申請人提供一筆過 5,000元港元現金津貼。

據政府統計數據，截至2019年底全港有接近40萬名外傭，保誠早前進行調查，顯示家傭對香港家庭的重要程度平均達8.5分（最高分為10分），疫情反覆下，若家中外傭不幸確診患上新型冠狀病毒，將為香港家庭帶來更大壓力。

保誠由即日起至9月25日，所有合資格的Pulse居港用戶，登入Pulse健康應用程式，完成簡單登記，可獲「免費外傭新型肺炎保障 – 僱主現金津貼」。

一旦外傭不幸於保障期內確診患上新型冠狀病毒，保誠將向申請人提供一筆過 5,000元港元現金津貼。此免費現金津貼保障期達45日，旨在資助僱主因受保外傭確診而衍生的額外費用，例如聘請兼職傭工及新型冠狀病毒測試費用等，讓保誠與僱主們一起共度難關。

保誠首席客戶及市場拓展總監吳詩雅表示，外傭一直在香港家庭有著舉足輕重的角色，除了分擔繁重的家務、照顧孩子和長者外，亦主理家人的起居飲食和維持家中的清潔衛生，「多年來讓不少女性，包括我在內，得以安心發展自己的事業，是推動本港婦女勞動力的重要支援。」她指，近日本港的新型肺炎疫情嚴峻，外傭確診或會為僱主帶來憂慮，例如照顧家人的安排和財政負擔等，因此保誠決定進一步支援社區，透過Pulse健康應用程式向香港僱主送上「免費外傭新型肺炎保障 – 僱主現金津貼」，使他們在傭工健康面臨挑戰時亦能有所支援，倍添安心。

登記步驟:

步驟1：合資格的Pulse居港用戶，登入Pulse健康應用程式，於健康頁面點擊「熱門推廣」

步驟2：進入「免費外傭新型肺炎保障 - 僱主現金津貼」專頁登記

步驟3：完成登記，並透過電郵收取保單

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責任編輯：葉卓偉