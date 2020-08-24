【業績】恒騰網絡半年少賺87% 料下半年業務量回升

▲ 恒騰網絡中期少賺87%不派息。

恒騰網絡 （00136） 上半年純利按年跌86.6%至718萬元（人民幣，下同），收入按年倒退31%至1.13億元。不派息。董事會主席徐文表示，受新冠肺炎疫情影響對公司收益帶來一定影響，由於內地防疫措施，工廠生產、合作方運營及售樓方面的工作全面受阻，令公司互聯網家居業務的訂單量下降。

恒騰網絡全日升1.92%，收報0.265元，成交5830萬元。

他又指，隨著內地疫情受控，以及各種政策刺激消費，相信公司下半年業務量將會回升。

首席財務官潘大榮表示，上半年，集團互聯網社區及相關業務營業額按年減少33.5%至 9050萬元，其中互聯網家居業務板塊收入約7600萬元，互聯網材料業務板塊收入約1280萬元，其他板塊收入約170萬元。預期未來公司主要業務收入仍集中在互聯網家居業務和互聯網材料業務板塊。

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記者：陳華