  • 31°C
香港時間 : 2020824日 (一) 18:25
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【業績】易鑫集團中期盈轉虧 淨虧損10.5億元人幣

即市財經 17:10 2020/08/24

分享：

易鑫集團中期按年盈轉虧，錄得淨虧損10.5億元人民幣。

易鑫集團 （02858） 中期業績按年盈轉虧，錄得淨虧損10.5億元人民幣（下同），經調整淨虧損8.7億元，主要受新冠肺炎及消費者還款能力下降影響，期內減值虧損按年升近4.4倍至13.8億元，拖累利潤表現。

期內，易鑫集團收入按年跌49%至16.2億元；至於包括貸款促成交易及促成的新自營融資租賃交易所得收入的核心業務新增收入約4.76億元，按年跌57%。整體毛利跌52%至7.35億元，受同期收入減少所致。

易鑫集團董事長解釋，受新冠肺炎疫情影響，上半年易鑫汽車融資交易總數按年跌58%至12.1萬筆。他續指，第二季社交活動及內地汽車行業的銷售已逐漸恢復，同期業務亦見逐步改善。

單計第二季，集團新車融資交易及二手車融資交易總數環比增長33%至約6.9萬筆，核心業務新增收入環比增長15%。

相關文章：

易鑫獲騰訊財團提全購　今復牌曾升11%

【易鑫母公司】易車獲騰訊財團私有化　每股作價16美元（第二版）

【hket 網上書展訂閱優惠最後召集】禮品總值高達$4,726！把握機會，立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情

編輯：趙穎妍

香港股票 疫情 汽車 易鑫集團（02858） 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】農夫山泉傳8月25日招股 集資78億元9月上市（第三版）
【新股IPO】農夫山泉傳8月25日招股 集資78億元9月上市（第三版）
【新巴城巴】新巴城巴0.77倍市帳率　轉售予Templewater Bravo國際財團　新創建升逾7%
【新巴城巴】新巴城巴0.77倍市帳率　轉售予Templewater Bravo國際財團　新創建升逾7%
【美團業績】美團點評上季經調整溢利27億　大勝預期逾60倍　股價績後偏軟跌0.4%（第二版）
【美團業績】美團點評上季經調整溢利27億　大勝預期逾60倍　股價績後偏軟跌0.4%（第二版）
【定期存款】港銀人民幣定存掀加息潮　一年期最高息2.5厘
【定期存款】港銀人民幣定存掀加息潮　一年期最高息2.5厘
【恒指夜期】美股倒升　恒指夜期收市跟彈70點（不斷更新）
【恒指夜期】美股倒升　恒指夜期收市跟彈70點（不斷更新）
【限聚令延長】林鄭：9月1推全民檢測 參與者須先網上預約（不斷更新）
【限聚令延長】林鄭：9月1推全民檢測 參與者須先網上預約（不斷更新）