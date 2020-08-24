【業績】易鑫集團中期盈轉虧 淨虧損10.5億元人幣

▲ 易鑫集團中期按年盈轉虧，錄得淨虧損10.5億元人民幣。

易鑫集團 （02858） 中期業績按年盈轉虧，錄得淨虧損10.5億元人民幣（下同），經調整淨虧損8.7億元，主要受新冠肺炎及消費者還款能力下降影響，期內減值虧損按年升近4.4倍至13.8億元，拖累利潤表現。

期內，易鑫集團收入按年跌49%至16.2億元；至於包括貸款促成交易及促成的新自營融資租賃交易所得收入的核心業務新增收入約4.76億元，按年跌57%。整體毛利跌52%至7.35億元，受同期收入減少所致。

易鑫集團董事長解釋，受新冠肺炎疫情影響，上半年易鑫汽車融資交易總數按年跌58%至12.1萬筆。他續指，第二季社交活動及內地汽車行業的銷售已逐漸恢復，同期業務亦見逐步改善。

單計第二季，集團新車融資交易及二手車融資交易總數環比增長33%至約6.9萬筆，核心業務新增收入環比增長15%。

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編輯：趙穎妍