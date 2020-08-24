【友邦股價】拆解友邦股價關鍵指標

友邦 （01299） 公布業績，上半年新業務價值按年跌37%，市場均指遜預期而令股價即時下跌。不過，市場早已預期友邦上半年新業務價值跌3成，所謂遜預期其實只是純數字上的高低解讀。分析認為，友邦上半年的業績只肯定了一件事，是新冠肺炎疫情對業績的影響，遜不遜預期其不是重點，所以關鍵指標是香港新增確診人數。

友邦的業績通告亦強調，「友邦保險香港業務的新業務價值錄得68%下降，主要由於自2月初以來對所有中國內地入境人士實施強制隔離檢疫規定的影響……個別市場的遏制傳播措施在5月和6月放寬，當地的銷售出現令人鼓舞的復甦跡象，這包括友邦保險香港業務的本地客戶群。」

新冠肺炎疫情緩和利好友邦股價

按業務分布顯示，香港新業務價值3.06億美元，中國內地5.94億美元，中港的新業務價值佔總額的58%，中國內地的新業務價值利潤率更達81.8%，所以只要新冠肺炎疫情緩和，便會利好友邦股價。

友邦上周四公布業績當日，股價跌3.3%，當日疫情消息便是9月中前難放寬限聚令，即令友邦股價矇上陰霾；友邦股價周五大升4%，因為消息又傳出寬限晚市堂食，以及全民檢測更多細節。

友邦到今日再升4.7%，因為今日新增新冠肺炎個案縮至9宗。

業界雖然已轉趨網上銷售，不過中國生意在疫情影響大減後，中港放寬檢疫時，有望大反彈，相信資金正在部署相關情況。

▲ 友邦7月7日高見80.8元。

【友邦股價】友邦獲大摩上調目標價 股價升逾4%（第二版）

【友邦業績】友邦績後又回吐 反成買入良機？

【友邦業績】友邦上半年新業務價值跌37%遜預期 管理層：下半年樂觀（第三版）

【友邦業績】友邦業績遜預期 券商最新目標價一覽

【hket 網上書展訂閱優惠最後召集】禮品總值高達$4,726！把握機會，立即訂閱：https：//bit.ly/31gUZbZ

8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情：https：//bit.ly/2WtzVxq

記者：譚志偉