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【BNO移民】英國樓市湧現港人買家 買樓要排候補名單

環球社會熱點 18:09 2020/08/24

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自港區國安法通過後，英國樓市湧現大量港人買家，部分地區的單位供應緊張。

英國政府宣布因應港區國安法通過，擴大英國公民（海外）護照（BNO）持有人的權利。移民也成為本港的熱話，部分香港人考慮移民英國。路透社報道，自港區國安法通過後，英國樓市湧現大量港人買家，部分地區的單位供應緊張，地產公司更要將買家列入候補名單。

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路透社報道，自港區國安法通過後，不少英國的地產公司表示港人買家急增。其中倫敦地產公司Benham and Reeves於英國助約千名港人買家租購房產。該公司董事格倫德赫爾（Marc von Grundherr）更表示，從未接獲像現今買家數量如此龐大的電話查詢。

倫敦房地產經紀公司Arlington Residential亦表示，過去兩個月完成超過10宗交易，約為平時一年的交易量。香港中原地產更指，該公司僅於7月份已售出60套公寓，由於單位供應出現短缺，有客戶仍要排在候補名單。

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英鎊自2014年貶值，加上英國政府短期取消50萬英鎊（約500萬港元）以下物業的印花稅（Stamp Duty），也變相鼓勵本港買家到英國投資房地產。

據悉，港人於英國投資的房屋價格一般介乎於30萬英鎊至5000萬英鎊（約合300萬至5億港元）之間。而且更多港人有意於倫敦以外的地區，包括曼徹斯特及布里斯托爾尋找更便宜的住宅。

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萊坊數據顯示，港人買家在過去12個月，已躍升為倫敦市中心的第五大外國投資群體，僅次於中國內地、美國、印度和俄羅斯。在外國投資群體當中，港人買家約佔整體購買量的4％，明顯高於2016年的2.5％。

英國蘇富比倫敦住宅部負責人布拉德肖（Guy Bradshaw）表示，部分香港投資者憂慮政治局勢，希望確保其家人安全並保障收入。他指出部分知名客戶屬高淨值資產家庭，甚至準備在需要時安排整個家庭移民。

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責任編輯：鄭錦玲

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