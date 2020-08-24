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【業績】康師傅半年多賺58% 盈利創歷史新高

即市財經 17:06 2020/08/24

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康師傅上半年盈利創歷史新高

康師傅 （00322） 上半年純利大增58.4%至23.8億元（人民幣，下同），創歷史新高，EBITDA亦升24.4%至51.7億元。集團預期，下半年方便麵及飲品事業會隨著經濟復甦有好的成長，特別是飲品下半年將進入傳統銷售旺季，有望延續反彈趨勢。

上半年集團收益按年上升8%至329.3億元，其中方便麵業務收益按年更升29.2%到149.1億元，創出新高，不過飲品業務則倒退4.1%；整體毛利率上升1.5個百分點至33.43%。方便麵業務期內因促銷力度下降、產品升級及生產效率改善，毛利率按年上升2.19個百分點至30.35%。

展望下半年，集團指全球疫情尚未明朗，宏觀環境仍存在不確定性， 但隨著政府啟動「雙循環發展」，消費潛力受政策刺激將逐步釋放。

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編輯：謝智聰

香港股票 飲品 康師傅（00322）
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