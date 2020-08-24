【阿里巴巴】「淘寶台灣」被裁違赴台投資法　限6個月撤資或改正

▲ 阿里巴巴被指在台灣違反陸資投資監管，投資和授權「淘寶台灣」公司。

近期美國屢限制中國科技企業海外發展，在香港、紐約上市的阿里巴巴 （09988） 未受影響，但阿里巴巴最新在台灣市場發展遇監管裁罰。阿里巴巴被指利用「操控營運方針」，包括以同股不同權架構，控制經營「淘寶台灣」的英商克雷達，被裁定未依大陸資金來台灣投資相關規定申請許可。英商克雷達遭處罰41萬新台幣，限期於6個月內撤回投資或改正。

中國民國經濟部投資審議委員會在網上公布，英商克雷達2019年7月在以新台幣10萬元在台設立分公司，10月再增加營運資金至2,010萬元新台幣（約530萬港元），以「淘寶台灣」名義經營電商平台。

行政院發言人丁怡銘稱，不少中資長期利用轉投資方式，規避「台灣地區與大陸地區人民關係條例」，實質投資或經營未經允許項目，支持經濟部行動，也會持續把關。

經濟部投資審議委員會指，阿里巴巴透過新加坡子公司持有英商克雷達28.77%股權，雖未逾陸資許可辦法的30%持股認定標準，但調查發現，阿里巴巴集團可操控英商克雷達之營運方針，認定對其具有控制能力：

一、同股不同權架構

英商克雷達計有3名股東，分為A股及B股二類，阿里巴巴為B股唯一股東；董事會三席成員中，阿里巴巴也擔任B股唯一一席董事。依據英商克雷達章程，股東會、董事會法定出席人數為至少兩名，其中應至少有一名持有A股的代表、一名持有B股的代表。當局指，如果阿里巴巴集團不出席會議，則股東會、董事會將無法召開，實質上對於英商克雷達股東會或董事會議案已具備否決之權利。



二、阿里巴巴授權「淘寶」商標等服務

英商克雷達經營「淘寶台灣」電商平台，須每季支付權利金、技術服務費用予阿里巴巴。「淘寶台灣」網路相關伺服器或交據器等設備，機櫃申租者為「淘寶香港股份有限公司」。當局指其營運高度仰賴阿里巴巴集團之「淘寶」商標、域名及平臺IT系統，欠缺獨立之經營權力與能力。



三、淘寶台灣用戶服務協議及隱私政策等同「淘寶全球」

「淘寶台灣用戶服務協議及隱私政策」連結至阿里巴巴的「淘寶全球平台服務協議及隱私權政策」，台灣會員如同意上述隱私政策，可授權阿里巴巴使用用戶的個人資料、攝影機等權限，且會員交易資料回傳至位於中國的阿里巴巴伺服器中，可能有資料安全風險。

當局因而認為，阿里巴巴未授權或中止授權「淘寶」商標、域名及平台IT系統予英商克雷達在台分公司，則英商克雷達在台分公司將無法經營「淘寶台灣」，因而符合《大陸地區人民來臺投資許可辦法》內所稱的「具有控制能力」，應依兩岸條例第73條第1項規定事前向當局申請許可。

台灣早前已擬限制騰訊 （00700） 、愛奇藝的內地影音平台落地經營。

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編輯：麥德銘