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【航空業自救】卡塔爾航空推留學生優惠　明年出發機票8折

商業 17:10 2020/08/24

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卡塔爾航空宣佈即日起推出全新留學生專屬優惠，包括可享有共40公斤免費寄艙行李額、超重行李8折優惠及2021年出發機票8折優惠。(卡塔爾航空提供圖片)

海外大專院校新學年開學在即，卡塔爾航空宣佈即日起推出全新留學生專屬優惠，包括可享有共40公斤免費寄艙行李額、超重行李8折優惠及2021年出發機票8折優惠，以滿足開學季的實際返校需求。

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符合條件的留學生只須前往卡塔爾航空官方網站的活動頁面進行註冊，及於2020年10月5日前憑優惠碼預訂飛往歐美等地的機票，並在2020年12月31日前完成旅程，即可享有留學生優惠票價，以及額外10公斤（總計40公斤）的免費寄艙行李額。此外，購買額外寄艙行李額更可獲得8折優惠，並可在預訂2021年1月1日至6月30日期間，完成旅程的第二張機票時享有8折優惠。

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此次留學生返校優惠活動的目的地範圍，包括卡塔爾航空所有全球航點，符合條件的乘客須為中國(包括香港)、澳洲、柬埔寨、印尼、日本、馬來西亞、緬甸、新西蘭、菲律賓、新加坡、韓國、泰國和越南的居民；乘客年齡須在30歲以下，並須持有目的地的有效學生身份證明。卡塔爾航空將在辦理登機手續時，查驗乘客學生身份的相關證明文件，如學生簽證、學生證、英文錄取通知書等。

卡塔爾航空在疫情期間從未停止多哈往返香港的航班營運，乘客可預訂香港往來多哈航段的機票，再轉機至歐洲、中東、非洲和美洲地區。

售票日期︰即日至2020年10月5日
第一張機票的旅遊期限︰即日至2020年12月31日
第二張機票的旅遊期限︰2021年1月1日至2021年6月30日

責任編輯：朱悅瀅

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