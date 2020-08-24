【港股分析】本港疫情見頂已逾20日 港股顯著反彈可期？

港股今日顯著造好，除了科網股迎來多項利好帶動大市，本港疫情進一步降溫亦推動大市氣氛。投資者憧憬本港第三波疫情已見頂，利好港股續造好。

本港今日疫情續回落，新增確診宗數跌至9宗，為52日來首次跌至單位數。由7月起湧現的第三波疫情，於7月底至8月初的高峰，曾多日出現每日逾百宗新增確診。本港亦要提升防疫措施，推出禁食肆晚市當食，及加強限聚等。疫情陰霾籠罩本港，港股亦受拖累。不過，目前疫情轉勢，料港股亦可以反彈。

美國疫情於7月中見頂 普指1個月後破頂

事實上，疫情見頂後股市回升的情況，早於半個月前已於美股出現。盡管美國現時疫情仍高企，不過目前每日新增3萬至4萬宗，已較7月份時見逾7萬宗的情況大幅回落。於當地疫情頂後不久，美股逐股步回升，市場炒作疫情見頂，經濟重啟，以及疫苗等利好消息，美股續攀升，反映大市表現的標普500指數，繼納指後亦於日前再創歷史新高。

相關文章：【美股分析】憧憬美國疫情見頂 道指升勢未完？

由美國疫情見頂，到美股發力，當時有市場分析指出，兩者之間會相隔約20日。於8月中時，身策略諮詢公司Fundstrat聯合創辦人的華爾街著名分析師Tom Lee曾表示，疫情受累股要到疫情見頂後20日才會出現顯著的升勢。他指出，這一段時差是由於投資者需要時間來消化消息，並確認最壞情況是否真的已結束，他們才會將資金投入這些依賴經濟重啟的股份中。這情況於4月時美股亦出現。事實上，8月以來美股續抽升，亦再創破。

於本港，由7月底疫情見頂到現時約20多日，今日新症再見單位數字。進一步提振市場氣氛，隨着疫情回穩，港股將持續向好。不過，現時中美關係張緊，仍會拖累港股走向。



相關文章：【中美科技戰】騰訊微信憂慮暫解 中資科技股風險難除（訂戶專享）

【中美科技戰】阿里巴巴美股東加速搬股來港 催谷港股成交

責任編輯：錢家鋒