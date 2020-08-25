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【網民熱話】日出康城商場開幕居民感興奮　網民：康城樓價想平都難

環球政經 12:35 2020/08/25

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日出康城區入伙多年，近日終於有大型商場。港鐵公司（00066）旗下位於將軍澳日出康城的全新大型商場 「The LOHAS康城」於今周日（23日）已開幕，不少網民都表示興奮，更有人直言：「有冇等咗10年？」

新商場開幕，獲得不少網民稱讚，有人形容是「日出康城版的圓方商場」，指有高級零售，且餐飲一應俱備。也有人指：「始終係方便了，但每個商場都是同樣店鋪，行都無乜特別。」

相關文章：【康城居民喜訊】日出康城大型商場「The LOHAS康城」8月23日開幕　民生商舖率先開業

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也有親自到過商場的網民留言，指商場有九成店鋪未開，商場大概只有12%面積已開，相信到年尾，整個規模會比同位於將軍澳的PopCorn商場大。有人則指，自己已去過新商場，「當日人山人海，餐廳得2-3間，冷氣不足。可能16話開冇開拖到今日開，啲水果蔬菜都唔係好新鮮，我兜咗個圈就去坑口吃喝玩樂了。總體黎講，好過冇。」

另有人的重點放在日出康城的樓價，打趣指，區內的唯一缺點已解決，康城的樓價想平都難。更有人表示：「咁日出康城會唔會封盤？會不會爆升？」

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責任編輯：楊子瑩

商場 玩樂 港鐵公司（00066） 樓價 將軍澳 港鐵 PopCorn 日出康城 康城 THE LOHAS

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