【定期存款】虛銀再減港元定存息 3個月期最新報0.95厘

▲ 天星銀行（Airstar Bank）開業未夠3個月已4度劈減港元存息，更撤一厘，跑輸iBond回報。

本港正陷通縮，銀行同時減港元定存息，甚至連擅打價格戰的虛擬銀行，亦搶乘調低港元定期存款息率的快車，今天（8月24日）輪到天星銀行（Airstar Bank）調低3個月或以上存期的港元定存息。其中，劈幅最多是半年、9個月及一年期，齊降0.15厘，新息率劃一報0.75厘。至於3個月港元定存息率的降幅較少，僅微減0.05厘，但已失守一厘大關，新報0.95厘。專家以月結在即，拆息轉升，但虛擬銀行仍鬥劈息，凸顯市面銀根充裕，無論是傳統銀行、以至虛銀鬥歇暑休戰，令搶存戰暫停。

中國光大銀行香港分行資金業務聯席主管顏劍文認為，市面銀行體系仍水浸，按理銀行暫毋須逆市鬥加息吸存，追息族轉吼具保證回報一厘的通脹掛鈎債券（iBond 2020），或更划算，起碼包底回報跑贏定存息率。

這是繼匯立銀行（WeLab Bank）於上周減3個月的牌價息率，下調0.1厘至險守1厘關，且於早前撤此短存4.5厘息以來，第2間虛擬銀行在最近減息。

天星剛於8月10日才全綫減息，當時更把長息的一厘下架。天星為市面第2間正式開業的虛擬銀行，6月11日才全面開業，距今只得兩個多月，但已第4度削低短中長息。

單以虛銀比併，現時僅眾安（ZA Bank）及天星提供較多定存選擇。眾安為首間開業的虛擬銀行，率先於3月24日營運；該行更自今年5月以來11度減息。

此外，以兩行的港元定存息直接較量的話，眾安的短息較對手高，一個月期報0.25厘，跑贏天星的0.2厘；至於匯立的3個月定存息，亦以1.08厘險勝天星的0.95厘。

反觀眾安的半年及一年息率卻不敵天星，眾安劃一只報0.6厘，低於天星減息後的0.75厘。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪