【美國大選分析】特朗普強打中國牌 關鍵在較拜登「貼地」（訂戶專享）

美國民主黨代表大會上周落幕，本周輪到共和黨召開大會，從總統特朗普發表的第二任期10大施政綱領，可以預見他將強打中國牌，藉此凝聚支持。但民主黨上周發表綱領同樣對中國強硬，特朗普如何繼續靠中國牌得分，關鍵就在於比拜登更貼地、更實際。

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