【美國大選分析】特朗普強打中國牌 關鍵在較拜登「貼地」（訂戶專享） 環球政治 17:07 2020/08/24 分享： 美國民主黨代表大會上周落幕，本周輪到共和黨召開大會，從總統特朗普發表的第二任期10大施政綱領，可以預見他將強打中國牌，藉此凝聚支持。但民主黨上周發表綱領同樣對中國強硬，特朗普如何繼續靠中國牌得分，關鍵就在於比拜登更貼地、更實際。 ... 撰文 : 陳啟賢 欄名 : 國金札記＋ 相關文章 【美國大選】特朗普10大政綱 要求中國為新冠肺炎負責 今日 【美國大選】特朗普10大政綱 要求中國為新冠肺炎負責 【美國大選】共和黨大會今召開 特朗普料破例連續4晚演說 今日 【美國大選】共和黨大會今召開 特朗普料破例連續4晚演說 【美國大選分析】大包圍反特朗普 拜登平衡左右考功夫 2020/08/20 【美國大選分析】大包圍反特朗普 拜登平衡左右考功夫 【美國大選分析】拜登如路人 民主黨「擁抱」特朗普就可造王？ 2020/08/19 【美國大選分析】拜登如路人 民主黨「擁抱」特朗普就可造王？ 【中東局勢分析】特朗普促成外交三贏方案 伊朗獨憔悴（訂戶專享） 2020/08/14 【中東局勢分析】特朗普促成外交三贏方案 伊朗獨憔悴（訂戶專享） 最新專欄文章 更多 【安倍入院】疫情挫日本經濟 安倍指定接班更難（訂戶專享） 今日 【安倍入院】疫情挫日本經濟 安倍指定接班更難（訂戶專享） 【中美歐關係】擺脫美國獨抗普京 歐盟先在白俄試刀（訂戶專享） 2020/08/21 【中美歐關係】擺脫美國獨抗普京 歐盟先在白俄試刀（訂戶專享） 【美國大選分析】大包圍反特朗普 拜登平衡左右考功夫 2020/08/20 【美國大選分析】大包圍反特朗普 拜登平衡左右考功夫 【美國大選分析】拜登如路人 民主黨「擁抱」特朗普就可造王？ 2020/08/19 【美國大選分析】拜登如路人 民主黨「擁抱」特朗普就可造王？ 新加坡保就業有法 香港堪借鏡 2020/08/19 新加坡保就業有法 香港堪借鏡 特朗普 美國共和黨 總統大選 選舉 經濟 政治 中美關係 拜登 減稅 新冠肺炎疫情 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入