【美國大選分析】特朗普強打中國牌 關鍵在較拜登「貼地」

美國民主黨代表大會上周落幕，本周輪到共和黨召開大會，從總統特朗普發表的第二任期10大施政綱領，可以預見他將強打中國牌，藉此凝聚支持。但民主黨上周發表綱領同樣對中國強硬，特朗普如何繼續靠中國牌得分，關鍵就在於比拜登更貼地、更實際。

拜登支持度再拉開，特朗普誓扳回劣勢

特綱領重經濟及抗疫，背後均指向中國

兩黨同打中國牌，特朗普突圍要靠貼地

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拜登上周發表以「光明與黑暗」為主題的接受提名演說，根據美國哥倫比亞廣播公司（CBS）跟YouGov在民主黨大會後進行的聯合民調，拜登支持度再次超越50%，達到52%，領先特朗普10個百分點；相比一周前有線新聞網絡（CNN）民調，拜登當時領先優勢僅餘4個百分點。這反映黨大會為拜登成功提振支持度。

共和黨全國代表大會周一（24日）起召開，將是特朗普扳回劣勢的重要機會。而在代表大會舉行前夕的周日（23日），特朗普競選陣營便公布了第二任期的10大施政綱領，當中強攻兩大範疇，聚焦一個目標。

現任總統爭取連任，最重要莫過於改善國民生活，而在當前新冠肺炎疫情肆虐下，除了人命受威脅，大眾生計也岌岌可危，正是特朗普的關注所在。

貫徹重視經濟的方針，特朗普以創造就業為頭號綱領，包括10個月內創造1000萬個新職位、減稅以保留美國職位、設立「美國製造」稅務優惠等等。

其次是處理新冠肺炎疫情，特朗普承諾在2020年底前開發出新冠疫苗，在2021年讓美國人生活重復正常，並確保所有關鍵藥物和醫療物資在美國本土生產。

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▲ 特朗普打的中國牌更貼地，將是他在這方面佔優的關鍵。

不過，在兩大綱領背後，特朗普其實也是瞄準同一個目標，就是中國。他以「結束對中國依賴」作為第三綱領的題目，主張包括：

從中國帶回100萬個製造業職位；

向那些把職位從中國帶回美國的公司提供稅務優惠；

不向外判工作予中國的公司批出聯邦合同；

要求中國為新冠肺炎全球大流負責。

這個「去中國化」綱領與頭兩大綱領互為呼應，反映特朗普不論在經濟或抗疫層面，都立定心腸打中國牌。

在民主黨大會前，特朗普民望一度反彈，力迫拜登，除了歸功於迅速派錢，也關乎他強硬地打中國牌，所以特朗普接下來必然繼續緊緊握住這張中國牌。

拜登也被迫要跟隨打中國牌，在民主黨最新綱領刪去「一個中國」的字眼。當然，這必然令中國大為震怒，但對普羅美國人的意義有多大？相比起有多大程度傷害或觸怒中國，美國普羅大眾要求的中國牌，或許是更側重於保障自身利益和維護價值觀。

盡管外界批評特朗普經常利用打擊中國之名作政治宣傳，但其綱領無疑更「貼地」，讓美國人能夠實際聯繫到中國牌與一己之間的關係，例如職位去了中國、關鍵藥物和醫療物資供應被中國掌握等等。

隨著大選步向最後兩個月，特朗普和拜登的正面或間接唇槍舌劍定必增加，兩者也會更頻密地打中國牌，當中誰是拳拳到肉、誰是口舌之勇，也將進一步明朗化。

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