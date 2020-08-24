  • 31°C
香港時間 : 2020824日 (一) 18:24
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美股牛市】美股淡友大敗而回　泡沫反而愈吹愈大？

即市財經 16:45 2020/08/24

分享：

美股淡倉比率近期創16年新低。

美股今年3月暴跌後見底，標普500指數已從底部反彈逾半，市值反彈近13萬億美元，反彈幅度約等於美國2019年GDP21.7萬億美元的七成。

即使現時經濟衰退、企業利潤增速受阻、總統大選前景未明及中美關係等問題，現時美國對沖基金的淡倉為16年來最低水平，反映專業投資者也放棄逆市而行。根據高盛統計，8月初標普500指數平均淡倉餘額佔市值為1.8%，為2004年以來最低水平，除能源指數以外，所有主要板塊睇淡的資金亦是過去15年的低位，對後市又有甚麼啟示？

根據外媒報導，2000年互聯網泡沫時期，大部分對冲基金在1998年至1999年，只有5個星期沒有造淡標普500指數，然而在2000年因為市場急升而被迫買入股票平倉，承受巨額損失，其後互聯網泡沫才出現爆破，納指及標普500指數最大跌幅分別達到接近七成及五成。

現時看淡美股的資金愈來愈少，短期內美股未必下跌，但長遠而言若經濟增速及企業盈利無法快速反彈，則中長綫開始出現危機。

【美股收市】美數據佳 道指收升190點 標指納指破頂

【美股焦點】聯儲局會議紀要出爐 憂疫情對經濟構成重大風險

【美股焦點】索羅斯稱聯儲局助長股市泡沫　形容特朗普為「騙子」、「非常危險」

【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情
 

編輯：謝克迪

美股 對沖基金 標準普爾500指數 納斯達克綜合指數 股票
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】農夫山泉傳8月25日招股 集資78億元9月上市（第三版）
【新股IPO】農夫山泉傳8月25日招股 集資78億元9月上市（第三版）
【新巴城巴】新巴城巴0.77倍市帳率　轉售予Templewater Bravo國際財團　新創建升逾7%
【新巴城巴】新巴城巴0.77倍市帳率　轉售予Templewater Bravo國際財團　新創建升逾7%
【美團業績】美團點評上季經調整溢利27億　大勝預期逾60倍　股價績後偏軟跌0.4%（第二版）
【美團業績】美團點評上季經調整溢利27億　大勝預期逾60倍　股價績後偏軟跌0.4%（第二版）
【定期存款】港銀人民幣定存掀加息潮　一年期最高息2.5厘
【定期存款】港銀人民幣定存掀加息潮　一年期最高息2.5厘
【恒指夜期】美股倒升　恒指夜期收市跟彈70點（不斷更新）
【恒指夜期】美股倒升　恒指夜期收市跟彈70點（不斷更新）
【限聚令延長】林鄭：9月1推全民檢測 參與者須先網上預約（不斷更新）
【限聚令延長】林鄭：9月1推全民檢測 參與者須先網上預約（不斷更新）