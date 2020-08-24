【美股牛市】美股淡友大敗而回　泡沫反而愈吹愈大？

▲ 美股淡倉比率近期創16年新低。

美股今年3月暴跌後見底，標普500指數已從底部反彈逾半，市值反彈近13萬億美元，反彈幅度約等於美國2019年GDP21.7萬億美元的七成。

即使現時經濟衰退、企業利潤增速受阻、總統大選前景未明及中美關係等問題，現時美國對沖基金的淡倉為16年來最低水平，反映專業投資者也放棄逆市而行。根據高盛統計，8月初標普500指數平均淡倉餘額佔市值為1.8%，為2004年以來最低水平，除能源指數以外，所有主要板塊睇淡的資金亦是過去15年的低位，對後市又有甚麼啟示？

根據外媒報導，2000年互聯網泡沫時期，大部分對冲基金在1998年至1999年，只有5個星期沒有造淡標普500指數，然而在2000年因為市場急升而被迫買入股票平倉，承受巨額損失，其後互聯網泡沫才出現爆破，納指及標普500指數最大跌幅分別達到接近七成及五成。

現時看淡美股的資金愈來愈少，短期內美股未必下跌，但長遠而言若經濟增速及企業盈利無法快速反彈，則中長綫開始出現危機。

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編輯：謝克迪