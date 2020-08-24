【新西蘭疫情】奧克蘭延長封城 總理：今年很可怕

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新型冠狀肺炎全球疫情（08月24日 時間16:00）
新西蘭疫情持續，新西蘭總理阿德恩宣布，延長新西蘭最大城市奧克蘭的封鎖措施至周日。阿德恩又指，2020年「顯然是可怕的一年」（frankly terrible year）。
新西蘭單日錄得新增9宗新冠肺炎確診個案，其中8宗為本地個案。
阿德恩（Jacinda Ardern）宣布，全國其他地區維持二級封鎖措施，民眾乘坐公共交通工具需佩戴口罩。
阿德恩形容，新型冠狀病毒是一個「難以接受的現實」（a hard reality to accept）。
阿德恩又指：
「坦白說，在2020年對全球來說是可怕的，我們很強勁，我們曾經很溫和，我們做得很好……如果有一個國家知道如何挽回劣勢，那就是我們。」
（In a world where 2020 has frankly, been terrible, we are strong, we have been kind, and we are doing really well... if any one country knows how to bounce back, it is us.）
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責任編輯：林嘉莉