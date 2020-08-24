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【TikTok拆骨】字節跳動投資者據報研股份轉換方式收購TikTok資產

即市財經 16:39 2020/08/24

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報道指，部分字節跳動的投資者包括General Atlantic等希望推動重組計劃，以爭奪TikTok大量股權。

《路透社》引述消息人士報道，字節跳動投資者正在商討如何利用其持股為收購TikTok籌集資金。

字節跳動正在與微軟及甲骨文等公司洽商出售TikTok在北美、澳洲及新西蘭業務。報道指，部分字節跳動的投資者包括General Atlantic等希望推動重組計劃，以爭奪TikTok大量股權，讓微軟或甲骨文僅獲少量股權。

消息人士稱，出售的TikTok資產總值250億至300億美元之間，為協助今次交易，字節跳動投資者正在討論將持有的中國公司的部分或全部股權，與TikTok資產的股權交換。

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編輯：吳敏芳

美國 收購 新西蘭 澳洲 中國 抖音 字節跳動

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