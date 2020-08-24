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【內地生絕迹】不想減都要減　代理：租盤多過內地生

股樓投資 16:59 2020/08/24

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大圍名城向來受內地學生歡迎，惟疫情持續，內地生甚難來港升學，終致屋苑租金受壓，其中三房租金再度跌穿兩萬元。區內代理坦言：「租金跌了很多，從前暑假，業主最開心，不愁無租客，他們將單位分租，內地生出價又高，回報極吸引，但現時減租都無人要，租盤多過內地生。」

利嘉閣郭祖耀說，大圍名城3期2座中低層SA室，實用面積688平方呎，8月中開始放租，月租22,000元，其後減價3,000元獲承租，月租19,000元，減幅約14%，實用呎租約28元。據了解，上述單位去年獲內地學生承租，每月租金高見27,000元。

事實上，暑假是傳統租務旺季，惟受新冠肺炎影響，內地學生大減，終致租務需求大跌，其中新界東屋苑租值最受影響。舉例說，沙田第一城租金月內兩度失守一萬元關口，粉嶺名都月租亦跌至9,800元。

相關文章：【單位直擊】內地生絕跡 粉嶺屋苑租金挫2成 代理：仍有業主苦等學生回歸

相關文章：【疫市租樓】內地生近絕迹　第一城租金10000有找

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撰文 : 黃卓賢

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