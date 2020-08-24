【Apple新搞作】全球首間水上Apple Store　將於新加坡開幕

▲ 有外媒消息指，蘋果（Apple）即將在新加坡開設第3間分店，該分店更為全球首間座落在水上的Apple Store實體店。

新冠肺炎爆發後，全球零售及旅遊業大受影響。不過，最近外媒消息指，蘋果（Apple）即將在新加坡開設第3間分店，該分店為全球首間座落在水上的Apple Store實體店，設計別具特色。

據報道，Apple在新加坡第3間Apple Store分店即將開幕，店舖位於濱海灣金沙酒店（ Marina Bay Sands），店舖選址不但特別，整體外形採用球體設計，同時為全球獨有。唯目前官方尚未表明確切的開業日期及時間。

蘋果發言人表示，新加坡的Apple Marina Bay Sands分店，將會在當地的著名地標開設，並為客戶帶來最好的Apple產品及服務。早前已有消息傳出，蘋果行政總裁Tim Cook於去年底曾經到訪新加坡，當時就是為籌備新的Apple Store分店。

早於2017年，Apple在新加坡開設第一間實體店，店舖位於購物中心烏節路（Orchard Road），同時為蘋果在東南亞地區首次開設的零售店。

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責任編輯：李寶如