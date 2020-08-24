【台灣有樂@iM網欄】一波三折 柳暗花明 台灣租房子的經歷

因為臨時要搬家，所以弄到前一個禮拜網欄脫期，真的很氣我自己。

這麼急着要搬，是因為我現在是有一名同屋主（台灣叫室友）跟我住在一起，但他在8月5號那天跟我說他會在月底離開台灣，叫我自己找地方搬。當我看到那個訊息時，就好像被電到一樣，頓時腦中空白一片，接着頭頂出現「怎麼辦」三個字，因為我從來沒有試過自己在台灣找房子。

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雖然好幾年前已經在台灣租過房子，但那次是因為朋友的室友退租，然後我就補上。而現在住的房子，是我現在的室友找的。所以在某個程度上，我的台灣住處是間接被安排好的。就是因為這樣，我就展開了第一次在台灣尋找房子的經歷。

以前在香港找房子，一般都會透過地產經紀（台灣仲介）介紹。但現在在台灣，大家都很習慣上網找房子。尤其有一個以數字命名的房地產網站，在台灣真的是無人不曉。所以從5號那天開始，我除了日常的衣食住行和做節目之外，其餘時間都過着對着手機找房子的生活。主要輸入地區、預算及房型，網站就會顯示一大堆符合你要求設定的房子讓你選擇。

搜尋設置可以說相當細緻，除了剛剛所說的地區及預算之外，還可依循捷運沿綫去搜尋。你更可以選擇是房東直接出租，或由仲介代理的房子。

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香港量度房屋面積的單位是用尺，而台灣是用坪，一坪大概33尺。打開網站搜尋時就會發現，有房間及客廳的整層住家，最基本都有個十幾坪。以獨立套房方面，最基本都有五坪。相比起香港，台灣的住屋空間真的大很多。

而我搜尋房子的預算設定是1.5萬新台幣，就是大概3,800港幣。你沒有看錯，我的預算上限就是大概3,800港幣。你可能會說3,800港幣能租些什麼房子，最多就是只能租到一間非常細小的房間。但是我的房租搜尋設定是整層住宅家，就是說我希望以大概3,800港幣在台灣租一間有客廳房間浴室廚房及陽台的房子。

成功需父幹，除非房東是你爸爸，否則以這個價格在香港根本不可能找到。但我用這個預算，在台灣真的找到不少。愈是遠離台北市中心，空間更大，租金更便宜。

搜尋到心水房屋之後，當然就是實地考察。其實當中也有不少讓我大開眼界，例如台灣其實有不少天台屋（台灣叫頂層加蓋），大多數頂層加蓋都是在舊公寓，就是說要爬樓梯，起碼都有個五六樓，完全是強迫性運動。而台灣也非常流行幾個不認識的人一起合租一間房子，他們叫這種做分租套房或雅房。

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套房就是房間裏面有屬於自己的個人洗手間，雅房就是只有房間，其他屋內設施都要跟其他房客共用。我自己有一點潔癖，所以我一定不會選擇沒有自己洗手間的雅房。但這段找房子期間，我確實看過幾個分租套房。大部份住這種合租式的，都是大學生或年青上班族。而我看過其中有一間，裏面有四個房間。除了我看的那一間套房之外，其他三間房間都已經有租客，而且都是女生。而那三個女租客分別是空姐、大學生及攝影師。其實我非常有衝動想租，因為我深深明白什麼叫近水樓台。但我一想到沒有私人空間的時候，就打消了這個念頭了。

雖然我已經不斷搜尋，也不斷實地考察，但經過兩個星期不斷找房看房，我仍然找不到合適的房子。有朋友叫我試試到Facebook上的台北租房社團貼文，說出自己的要求。開初我有點不太接受，覺得有需要這樣嗎？但後來經過朋友的鼓勵之後，我在19號當天，把我的要求貼在一個台北租屋社團上。

沒想到才被版主剛批成功，信箱已收到一堆私人訊息。我的貼文更成為熱門貼文。而私訊我介紹房屋的，當中有不少女生。更有一些，是把自己家的空房間介紹給我。所以我在這段中我經歷當中，也曾經產生過不少幻想。當中亦發生不少讓我十分感動的事，例如有網友把他自己才剛搬來開的房子介紹給我，把所有優點及缺點都告訴我，又教我怎樣跟房東討價還價，而且還介紹我到那裏買家電最化算。

更有一位本身是房東的網友，把他名下其中的一個套房介紹給我，但那間套房不是很符合我的需求，我就沒有租下，但他知道我十分急着要搬，所以他說如果我在限期之前都還沒找到合適的房子，就先讓我住在他的套房，而且分文不收我，讓我可以慢慢去尋找合適房子。聽完他這麼說之後，我當下真的有個衝動想衝過去抱着他。這麼熱心、這麼熱情、這麼包容，這就是我愛台灣的原因。

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貼文只貼出才兩天，我就透過其中一位熱心網友，找到合適的房子，而且地點及價錢都非常漂亮。之前的兩個星期找得這麼辛苦真的不知道為什麼，早知道我就一早在那個社團上貼文。

現在房子找到了，接着就是我最討厭的打包及搬運過程。希望可以趕快處理完搬家的所有事情，也希望能夠在這個房子住得舒適，可以安心繼續在台灣打拼。

作者_藝人張啟樂（Ben）簡介： 在香港演藝圈打滾超過二十年，最近把演藝事業拓展到台灣。除了希望事業有成，更希望能夠落地生根。

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