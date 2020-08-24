【疫市營商】IMAX中國復業至今票房達1.2億　多部大片陸續上映

▲ 《八佰》的IMAX票房表現強勁，首週末在全國近650家IMAX影院，錄得5,250萬人民幣（約5,880萬港元）的票房。（IMAX中國提供）

新冠肺炎疫情持續，中國內地影院仍限制入場人流只可達50%。IMAX Corporation今日宣布，自中國影院重開以來，首部新上映的大製作電影《八佰》，首週末在全國近650家IMAX影院，錄得5,250萬人民幣（約5,880萬港元）的票房。

《八佰》的IMAX票房表現強勁，在僅佔全國1%的銀幕下，票房佔全國6.5%。而IMAX優先場開始前兩日，全國即有超過550場IMAX觀影場次售罄。該片截至今日下午約3時，總票房超過8.84億元人民幣（約9.9億港元）。

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據了解，中國內地的IMAX影院自7月24日重啟至今，票房已達到1.1億人民幣（約1.2億港元），觀眾觀影人次達210萬。IMAX Corporation行政總裁Richard Gelfond表示，中國影院關閉近半年後，IMAX中國影院的票房表現繼續超出預期，《八佰》除了代表和中國電影合作的新突破外，強勁的開畫成績，更代表着中國電影市場提振和復蘇邁向重要一步。

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IMAX中國將上映多部大片，包括於9月4日上映、由Christopher Nolan執導的《TENET天能》。而該部電影將於8月26日起，陸續登陸國際市場。

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責任編輯：馬意文