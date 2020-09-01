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【品質生活@iM網欄】「疫境」嘗試 炒股悟道

名人薈萃 07:28 2020/09/01

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疫情下，積極地發展了一項興趣——投資股票。應該是，疫情下被迫把這興趣激發出來。

 

巴菲特的一句：「別人恐懼時貪婪」的法則下，3、4月的大跌市期間締造了網上投資股票教學的商機，不難發現，上網時偶爾彈出炒股教學的廣告。當時無論美股、港股都炒得熱烘烘的，很容易便重拾炒股的興趣，困在家中，倒不如踫踫運氣，結果跟一般散戶一樣，亂炒一通！往往於股價高位入貨，未蝕到「入肉」都不肯止蝕。

 

灰心之際，一天朋友傳來一位名羅姓全職交易員的YouTube短片，內容清晰易明，解說流暢精闢，一矢中的，最適合我這些半新手學習，最重要當然是免費，短短15分鐘短片，從有甚麼是股票開始，到15分鐘找強勢股，再論財務自由，循序漸進。在此並不特別想推銷他的教學頻道，我想說，疫情期間人心惶惶下，這邊廂有人以為眼前只有黑暗，那邊廂有人都會積極裝燈掣，為自己為別人「點燈」。

 

他聰明之處，就是能夠利用網上的好處，部署推銷課程的策略。首先預先錄製一系列YouTube免費投資股票教學短片，任人自由觀賞學習。可知，一般股票投資班學費動輒過萬，網上竟然有免費教學，當然一窩蜂的衝入去看，不亦樂乎！他的教學短片，一般都有十萬左右的觀賞次數，以他從不露面又在香港股壇不算是X叔X Sir的知名度來說，成績算不錯。吸引了一大班跟隨者後，便安排了21日收費教學課程，雖然有點突然，但一點也沒有「被騙」的感覺，既然覺得免費教學短片實用，在我角度來看，反而更期待收費課程的內容。為證明有質素的東西是要付出代價，所以他在製作免費短片的時候，更要一絲不苟，才可部署收費課程的出現，來滿足學習人士的需要。

 

他不似傳統的股評人，穿西裝上電視，以曝光爭取知名度，課程也不用於指定時間上課，付費的21日課程已一早錄製好，報名登記後，按入密碼，便送上網上課程，學習者可以彈性自行安排時間，有空便於網上細聽講課，對於他來說也不用現真身花時間教學，一舉兩得。為解決欠缺互動的問題，他一星期一次會以ZOOM跟學生互動。

 

對，疫情期對各人、各行業都有一定影響，但原來黑暗都可以很多可能性，視乎你肯不肯去發掘。在我來說，因為網上學習炒股，為自己增值，炒股技術略有提升；有人亦利用網絡世界為自己創一番事業，實在令人佩服不已。「香港人的精神，或者說是知獅子山精神，就是無論逆境如何，都能勇敢面對，看你願不願意行前一步嘗試，正如Life gives you lemons, make lemonade.

作者_比雅簡介：

當過十多年傳媒後轉職PR，範圍離不開美容、時裝、旅遊、親子以及吃喝玩樂。客戶包括昂坪360、港鐵商場、旅遊局、拍賣會等。已婚不等於變師奶，窮不等於放棄夢想，沮喪時也不要放棄自己，就是堅持要過高質生活。

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