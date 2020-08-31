【知行的投資世界@iM網欄】國畫大師後代冒起 見證歷史承傳未來

最近與朋友談起近代中國藝術品市場的發展，中國畫市場是一個不可小看的市場，著名的中國畫家如徐悲鴻及齊白石⋯等，他們的畫作起拍價亦每每在500萬至過千萬的價格上起跳，真是驚人呢！雖然如此，但原來他們的第二、第三代接班人的畫作，旣不是天價，而畫風亦具備非一般的功架與實力。據在《第一視頻商城》的大家小屋中，亦常有他們的作品及大師後人的影子。

例如齊白石大師，強調作畫妙在似與不似之間，太似為媚俗，不似為欺世。在篆刻方面自稱三百石印富翁。他醉心於細心觀察蝦、蟹、青蛙…等小動物及昆蟲的游泳姿態與日常的生活，而他的畫自成章法，人物、山水、花鳥、草蟲、蔬果、玩具都可入畫和20世紀世界繪畫藝術的發展方向相符。

白石老人最小的孫女齊慧娟，父親齊良末是白石老人最小的兒子。她三歲時即在父親的指點下習畫練字，誦讀詩文。30餘年来，通過不懈的努力，全面繼承了齊派藝術之精髄。齊慧娟的花鳥畫作品集中，體现了齊派藝術之特色。她以濃淡于濕的筆墨畫蝦蟹，既生動活潑又趣味盎然，蝦身的瑩潤剔透，蝦鬚得柔韌飄逸，蝦蟹足節和甲殼的質感，在她的筆下表现得淋漓盡致。其工筆草虫精妙入微，栩栩如生，配以齊派红花墨汁的大寫意花草，畫作得到不少好評。

另一位大師是徐悲鴻，他最擅長畫馬。在繪畫創作上，他提倡「盡精微，致廣大」，對中國畫，提倡「古法之佳者守之，垂绝者繼之，不佳者改之，未足者增之，西方繪畫可採入者融之。」長油畫、中國畫，尤精素描。人物造型，注重寫實，傳達神情。曾創作《九方皋》、《六朝人詩意圖》、《中國負傷之獅遙望美國飛虎飛將軍》、《愚公移山》等寓有進步思想的歷史畫作，所畫花鳥、風景、走獸，簡練明快，富有生氣，能融合中西技法，而自成獨貌。

而徐悲鸿長孫徐小陽，亦能秉承他爺爺的藝術風格，將一些高尚有益的东西展现给世人。熔國畫的筆墨韻味和西畫技法於一爐，倡導對造型結構和光線色彩有著精準的把握，並且強調作品精神內涵。他以繪畫技術和「改良傳統中國畫」的藝術觀點在近現代美術畫壇中獨樹風格。

此外，另一名畫師吳歡，是吳祖光、新鳳霞之子香港著名作家、書畫家、收藏家。白石老人當年更以「吳歡無不歡」賜名。畫家吴冠中亦是其堂叔。吴歡以一身兼小说，戲劇、政論、詩詞、書法、繪畫名揚海外。這批中國畫二代、三代的人物，亦是中國畫藝術的未來，其價值與代表性是不用忽視的！其價值代表着歷史的沉澱與見證。

作者_潘鐵珊簡介： 外號知行者，在投資世界裏往往是知道就要行動，否則機會一瞬即逝。曾經歷超過10個以上的牛熊大浪，亦成功選中優質大升股如沙士時的東方海外及溶斷時的深A美的電器，回報以倍計。閒來亦喜歡另類收藏如沉香，普洱茶，半寶石晶石及古代文玩⋯⋯等

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