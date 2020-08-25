【限聚令延長】陳肇始交代社交距離措施　周五可堂食至晚上9時、戶外運動可免戴口罩（不斷更新）

▲ 兩人限聚令及晚市禁堂食等防疫抗疫措施，將再延長。

政府實施兩人限聚令及晚市禁堂食措施逾一個多月，香港新冠肺炎疫情近期放緩。香港周一（24日）增9宗確診個案，當中7宗為本地感染病例，為7月5日以來首次回落至單位數字。不過，消息指，香港周二（25日）新增約20宗確診個案。

食物及衞生局局長陳肇始將於下午1時半在政府總部大堂會見傳媒，料交代限聚令、晚市禁堂食等防疫抗疫措施更新，衞生署署長陳漢儀亦會出席。

行政長官林鄭月娥出席行政會議前稱，昨日再有小型群組出現，匡智梨木樹宿舍有3名職員確診，今日也有新增院友確診，坦言難以杜絕個案，重要是快速應變。

以下及港府交代最新社交距離措施的記者會最新內容：

【13：35】8月28日會逐步放寬，晚市堂食可延長至晚上9時；戲院、美容院、較少身體接觸的戶外運動場所可以重開 ；郊野公園、戶外運動時可以不用佩戴口罩。

在交通工具或人多地方，仍要配戴口罩。

【13：32】陳肇始稱，防疫抗疫措施中的599F食肆及處所、599G限聚令、599I配帶口罩等措施，延長兩天，至8月27日。

【13：31】陳肇始發言指，近期新增宗數有所回落，但未維持穩定在低水平，但難以長期維持現有措施。

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編輯：陳韻妍、麥德銘、謝智聰