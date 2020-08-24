【跑馬看花@iM網欄】不殺生之國 不丹馬拉松隨想（三）

不丹馬拉松沿着母親河緩緩向下跑，在整場比賽的大部份時間都能聽到河水淙淙的流聲，放眼向下望亦可以看到密密麻麻的魚群，大大小小一大堆一大堆的在暢泳。盡管我不能確認不丹人民是否真正快樂，但在這個國家生活的動物肯定最幸福，因為不丹信奉佛教，所以不可殺生。不能釣魚，更遑論捕漁業，河裡當然生機處處。

各位看官可能會問，那麼不丹人是素食者嗎？非也，自己不可殺生，但可以吃其他人殺的動物。不丹禁止境內殺生，但每年會從鄰國的印度和尼泊爾等地入口肉類。我當時聽到導遊的這番講解，內心的獨白是「吓，咁都得，好虛偽啫」。

但在母親河旁邊跑步看到生氣勃勃的魚群時，又不禁想這也許是一個絶頂聰明的國策，既可以繼續享用美食佳餚，又可以保護環境盡享大自然的風光，而且國民手不刃血，可保純樸民風。的確一絶！不過，也許他們對肉類的了解不深，來貨又通常是急涷肉，所以好像不太會處理肉類菜餚，通常製成品都有豐富的柴皮口感，另配以濃郁醬料，又乾又咸，實在不敢恭維。

看官又可能會問，那麼遇到蚊子或蟑螂時，難道不丹人也採取和平共存的原則嗎？作為極度「包拗頸」的香港人，我當然不會放棄追問的機會，而導遊大概也對這種問題司空見慣，淡定回答：「那就拍走它吧，錯手拍死了，那也不是我的原意呀！」哈，好一句「錯手」！所以我的總結是：不可謀殺，但可誤殺。

不過無論我如何爭辯，不可不承認，不丹人的確十分重視保護環境，他們深信萬物有靈，所以對自然心存敬畏。最顯然易見的，是在隧道一事之上。不丹是一個位於喜馬拉雅山腳的山脈國度，和香港一樣山多地少。在香港這個彈丸之地，有13條行車隧道貫穿東西南北，但不丹卻連一條穿山隧道都沒有，要從東走到西，必須繞過彎彎曲曲的山路。這是不丹政府的另一國策，他們認為用鑽孔和爆破的方式興建隧道會對環境造成破壞，所以不願為了方便交通往來而犧牲生態。

當然，保護環境的同時，就是人民在城市間穿梳要花費更長的時間，而作為遊客的我亦要適應長時間在舟車勞頓。有得必有失，就看你如何取捨。

作者_公關跑友簡介： 因為饞嘴，加上易胖，數年前誤墮跑網。最愛馬拉松旅行，搭「11號巴士」遊歷42.195公里的湖光山色或城市風貌，再配以當地的美酒佳餚，人生一樂，莫過於此！從跑步悟人生、交朋友、消脂肪、再添卡，立志跑遍五大洲，不計速度，只求完賽獎牌。

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