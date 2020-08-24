【疫市成交】藍籌屋苑樓價繼續跌 美孚呎價再低見1.24萬

新冠肺炎疫情見緩和，樓市成交也慢慢轉活躍，藍籌屋苑的睇樓及成交量亦漸漸回升，最近美孚新邨一個頂層兩房單位，以720萬元沽出，成交呎價較市價低8.5%。



中原地產西九龍美孚3期分行高級分行經理余考成表示，該單位為2期吉利徑15號頂層兩房單位，實用面積577平方呎，由於頂層無升降機可到，上址以720萬元沽出，實用呎價12,478元。以現時美孚新邨平均呎價13,642元計，折讓8.5%。原業主於2016年1月以約535萬元買入單位，持貨4年半，現轉手賬面獲利185萬元或35%離場。

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他指出，近日疫情緩和，積累多時的購買力紛紛回流市場，帶動美孚新邨睇樓量及成交回升。本月累計錄得18宗買賣成交，平均實用呎價13,642元。租務表現亦不俗，迄今錄得28宗租賃成交，平均實用呎租33元。

他又表示，美孚新邨一向備受投資者及用家歡心，現時約兩成放盤屬連租約。兩房單位入場售價約730萬元，3房入場價約850萬元。兩房單位租金入場價約1.8萬元，3房租金約2.2萬元。

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不少在上世紀70、80年代落成的屋苑，頂層單位是沒有電梯直達的，如九龍灣德福花園、鰂魚涌太古城、紅磡黃埔花園、沙田好運中心及美孚新邨等。

原來發展商當年起樓時，會預留了最高一層作為放置升降機摩打之用，如樓高30層的話，會特別在30樓以上加設機房。為了用盡樓宇建築的總高度，發展商會在頂層的機房旁邊，偷位多建一個單位，而這個單位就變成沒有電梯直達，俗稱「縮則」。

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由於沒有電梯直達，在裝修及搬運時便會較為麻煩，而且因為在機房旁邊，如果減噪措施不足，也會對住戶構成很大影響。不過，由於這些不便原因，通常這類縮則單位售價也會有5%至10%折讓。

記者：李兆明