  • 33°C
香港時間 : 2020824日 (一) 16:44
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【公關大娜移@iM網欄】口乃心之門戶 識講嘢好過識做嘢？

名人薈萃 16:15 2020/08/24

分享：

 

為官者好應該去學演戲，嘗試代入不同角色易地而處，體會黎民疾苦，說話做事施政才不致於太過離地。我城的官員大多是飽讀詩書、浸過鹹水的精英，但一到公開講話，常因輕敵或自我感太強而「開口夾著脷」。

言語溝通斷不能「一本通書睇到老」，面對媒體、股東、政府部門、社團或市民，好多公眾人物都愛「一曲走天涯」，難怪常常撞見「關公」。

奧巴馬口才「一級棒」，每一次出場演講都會因人、時、地制宜，深入了解受眾的背景，再泡製「啱聽的」內容，穿插合適的切身經驗，加上真摯的演繹，讓觀眾情緒沸騰。許多美國總統都極重視講稿，羅斯福總統曾問過外交官：「為甚麼我們寫不出好像邱吉爾那樣激奮人心的講辭？」哈里曼答道：「那都是首相大人親手寫的」。奧巴馬也會親自撰寫重要講稿。

總統們還要有激昂澎湃的演技，背後有位軍師叫麥可錫恩，他說甘迺迪起初很不喜歡演講；胡佛曾譏諷羅斯福「太識表演」；奧巴馬常偷師馬丁路德金，採用連貫的排比句和問句；克林頓口水多過茶；希拉莉鍾意聽多於講；演員出身的列根利用講稿提示器展現駕馭全場的眼神氣勢⋯⋯

卡耐基：「一個人的成功，15%靠專業知識，85%靠人際溝通」。靠把口搵食的人，去演藝學院報讀演技課程之外，還建議將鬼谷子的著作詳讀一遍，曠古絕今的合縱連橫家蘇秦及張儀都是其高足。鬼谷子主張要洞悉人性，將人分為九類，根據對方的身份地位和弱點來制定說話的策略，因勢利導以達成目的。

  • 與智者言，依於博 (旁徵博引，內容廣泛)
  • 與拙者言，依於辯 (佔據主導，跟從思路)
  • 與辯者言，依於要 (掌握要點，一擊即中)
  • 與貴者言，依於勢 (因勢利導，陳明要害)
  • 與富者言，依於高 (展現清高，忌卑躬屈膝)
  • 與貧者言，依於利 (切中利益，勿轉彎抹角)
  • 與賤者言，依于謙 (保持謙卑，給予尊重)
  • 與勇者言，依於敢 (果敢果斷，不拖泥帶水)
  • 與過者言，依於銳 (內容鼓勵，勿批評打擊)

鬼谷子說：口乃心之門戶。最好的溝通工具，不是你的嘴，而是你的心。我口說我心，須由內而外、發自由衷，兼具實力、自信與開闊的心胸。

作者_陳仕娜簡介：

由財經記者到公關，遊走媒體、地產及金融行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻笑怒罵中，也望讀者有所得著。

現任耀才證券企業傳訊總監、香港中文大學商學院市場管理學、新聞及傳播學、香港大學SPACE公關及企業傳訊深造文憑。

更多公關大娜移@陳仕娜的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 陳仕娜

欄名 : 公關大娜移

最新專欄文章 更多

【公關大娜移@iM網欄】是愛情啊！要好好經營！
2020/08/17
【公關大娜移@iM網欄】是愛情啊！要好好經營！
【公關大娜移@iM網欄】侘寂之美 與疫症共舞
2020/08/10
【公關大娜移@iM網欄】侘寂之美 與疫症共舞
【公關大娜移@iM網欄】網絡欺凌 壓死駱駝的最後一根稻草
2020/07/31
【公關大娜移@iM網欄】網絡欺凌 壓死駱駝的最後一根稻草
【公關大娜移@iM網欄】取悅自己非單愉悅他人 美麗有罪？
2020/07/27
【公關大娜移@iM網欄】取悅自己非單愉悅他人 美麗有罪？
【公關大娜移@iM網欄】的士情慾片男主角被撤　私情公審
2020/07/20
【公關大娜移@iM網欄】的士情慾片男主角被撤　私情公審

上一篇文章

【跑馬看花@iM網欄】不殺生之國 不丹馬拉松隨想（三）

下一篇文章

【農夫山泉IPO】認購農夫山泉前　不可不知的5件事
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【室內設計】90後女生花約27萬裝修　200多呎蝸居變身成北歐小居所
【室內設計】90後女生花約27萬裝修　200多呎蝸居變身成北歐小居所
【樓市報告】九龍樓最重傷　德福花園上月勁跌價
【樓市報告】九龍樓最重傷　德福花園上月勁跌價
【搖錢樹】六年前買大澳居屋　首期僅4.3萬　當年人人睇淡　現賺過百萬
【搖錢樹】六年前買大澳居屋　首期僅4.3萬　當年人人睇淡　現賺過百萬
【網民熱話】一家三口月入$28,000　$17,500月租單位寧租不供！
【網民熱話】一家三口月入$28,000　$17,500月租單位寧租不供！
【美股分析】「商品大王」羅傑斯警告：恐見到一生中最嚴重金融危機
【美股分析】「商品大王」羅傑斯警告：恐見到一生中最嚴重金融危機
【網民熱話】網民上車數月後大呻　原來1房好難換2房！
【網民熱話】網民上車數月後大呻　原來1房好難換2房！