【公關大娜移@iM網欄】口乃心之門戶 識講嘢好過識做嘢？

為官者好應該去學演戲，嘗試代入不同角色易地而處，體會黎民疾苦，說話做事施政才不致於太過離地。我城的官員大多是飽讀詩書、浸過鹹水的精英，但一到公開講話，常因輕敵或自我感太強而「開口夾著脷」。

言語溝通斷不能「一本通書睇到老」，面對媒體、股東、政府部門、社團或市民，好多公眾人物都愛「一曲走天涯」，難怪常常撞見「關公」。

奧巴馬口才「一級棒」，每一次出場演講都會因人、時、地制宜，深入了解受眾的背景，再泡製「啱聽的」內容，穿插合適的切身經驗，加上真摯的演繹，讓觀眾情緒沸騰。許多美國總統都極重視講稿，羅斯福總統曾問過外交官：「為甚麼我們寫不出好像邱吉爾那樣激奮人心的講辭？」哈里曼答道：「那都是首相大人親手寫的」。奧巴馬也會親自撰寫重要講稿。

總統們還要有激昂澎湃的演技，背後有位軍師叫麥可錫恩，他說甘迺迪起初很不喜歡演講；胡佛曾譏諷羅斯福「太識表演」；奧巴馬常偷師馬丁路德金，採用連貫的排比句和問句；克林頓口水多過茶；希拉莉鍾意聽多於講；演員出身的列根利用講稿提示器展現駕馭全場的眼神氣勢⋯⋯

卡耐基：「一個人的成功，15%靠專業知識，85%靠人際溝通」。靠把口搵食的人，去演藝學院報讀演技課程之外，還建議將鬼谷子的著作詳讀一遍，曠古絕今的合縱連橫家蘇秦及張儀都是其高足。鬼谷子主張要洞悉人性，將人分為九類，根據對方的身份地位和弱點來制定說話的策略，因勢利導以達成目的。

與智者言，依於博 (旁徵博引，內容廣泛)

與拙者言，依於辯 (佔據主導，跟從思路)

與辯者言，依於要 (掌握要點，一擊即中)

與貴者言，依於勢 (因勢利導，陳明要害)

與富者言，依於高 (展現清高，忌卑躬屈膝)

與貧者言，依於利 (切中利益，勿轉彎抹角)

與賤者言，依于謙 (保持謙卑，給予尊重)

與勇者言，依於敢 (果敢果斷，不拖泥帶水)

與過者言，依於銳 (內容鼓勵，勿批評打擊)

鬼谷子說：口乃心之門戶。最好的溝通工具，不是你的嘴，而是你的心。我口說我心，須由內而外、發自由衷，兼具實力、自信與開闊的心胸。

作者_陳仕娜簡介： 由財經記者到公關，遊走媒體、地產及金融行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻笑怒罵中，也望讀者有所得著。 現任耀才證券企業傳訊總監、香港中文大學商學院市場管理學、新聞及傳播學、香港大學SPACE公關及企業傳訊深造文憑。

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