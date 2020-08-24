【騰訊股價】騰訊攜手巴塞隆拿俱樂部　開拓體育與電競合作

▲ 騰訊電競將與巴塞隆拿俱樂部達成戰略合作，探索在體育及電競合作的可能性。

閱文集團 （00772） 首席執行官（CEO）兼騰訊 （00700） 集團副總裁程武在騰訊電競年度發布會上，公布騰訊電競將與巴塞隆拿俱樂部達成戰略合作，雙方會在電競賽事、電競教育及產業交流等方面深入溝通，探索在體育及電競合作的可能性。

巴塞表示，希望在未來幾年成為全球電競領域的重要參與者，與業內頂尖公司的合作將能夠產生大量正向協同效應，騰訊電競是電競領域真正的標杆，巴塞正致力於與騰訊建立戰略合作夥伴關係。

程武同時分析未來發展電競賽事的重點，包括要建立電競賽事的生態系統、度身定造城市電競方案、發掘更強勁的電競產業動能、提高電競賽事體驗及推動全球電競合作。

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編輯：謝克迪