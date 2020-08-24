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巴黎聖日耳門歐聯決賽飲恨 引爆球迷騷亂

環球社會熱點 15:51 2020/08/24

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巴黎聖日耳門歐聯決賽飲恨 引爆球迷騷亂

法甲豪門巴黎聖日耳門（PSG），陣中雖有尼馬及麥巴比兩大巨星，周日仍敗予德甲強隊拜仁慕尼黑，於歐聯決賽飲恨。賽後法國首都巴黎旋即爆發球迷騷亂，當局出動防暴警察驅散鬧事人群。

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歐聯決賽周日在葡萄牙里斯本光明球場閉門上演，惟聖日耳門主場巴黎王子公園體育場（Parc des Princes）外繼續喧鬧，有大批球迷聚集，有年輕人本來帶齊煙花，預備贏波後大肆慶祝。

結果不似預期，PSG輸波引發大騷亂，有人放火燒雜物及汽車，並向警車扔雜物，警方施放催淚彈驅散人群。

在香榭麗舍大道附近一間酒吧，聚滿觀賽的市民，他們無視防疫規定，不戴口罩，亦無保持社交距離，防暴警員闖入酒吧，驅散違規聚集的球迷。

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PSG上周以3:0淘汰萊比錫，歷史性首度打入歐聯決賽，突破1995年創下的最佳成績，當日巴黎便有大批球迷不顧防疫規定在香榭麗舍大道聚集，引發警民衝突。事件促使政府嚴陣以待，提前在香榭麗舍大道布置大量警力，慎防球迷因贏波慶祝或輸波鼓譟而聚集，引致疫情大爆發。

巴黎市民因聖日耳門飲恨一片哀嚎之際，馬賽則是一片歡欣鼓舞，有球迷放煙花，慶祝聖日耳門始終無法超越馬賽，在歐聯封王。馬賽1993年贏過歐冠杯，是唯一一支曾問鼎歐聯冠軍的法甲球隊。

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PSG雖擁有兩名全球身價最貴球員尼馬及麥巴比，但畢竟是首度晉軍歐聯決賽，而對手拜仁則連同今仗是第6度稱冠歐聯，兼是以10連勝的完美姿態進入決賽，狀態極佳，結果成功衛冕。

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責任編輯：林建忠

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