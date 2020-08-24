有線寬頻解僱3工程部老臣子 CFO今晤新聞部重申屬「架構調整」

▲ 有線新聞部上周解僱3名工程部主管，引起新聞部員工不滿逾200人聯署要求管理層解釋。

今日公布業績的有線寬頻 （01097） ，前年易主後先後重組及裁員，爭取早日扭虧。其中，有線新聞部近月更接二連三有高層人事變動，上周突然解僱3名工程部資深員工，觸發近250名新聞部、節目組等員工聯署促請管理層解釋。

集團財務總裁郭子健今早會晤新聞部主管會面，解釋工程部人事變動事宜。他稱，人事安排乃出於架構調整及人力資源的檢討，已安排適當人選接任，強調絕對不會影響新聞部日常運作；並重申集團一直處於「艱難經營」，為持續經營運作，必須恆常檢討人力及資源調配安排。

有線寬頻月內先後換新聞部舵手 再解僱3名資深員工

郭子健續指，管理層對包括新聞部等各部門的人事架構，擁有管理決策權，但不會干預新聞自由，「維持編採獨立自主，保持有線新聞不偏不倚，公平公正的客觀報道立場」。

有線寬頻上周（21日）即時解僱3名服務逾20年的工程部員工，一群有線新聞員工發起聯署，向主席邱達昌及財務總裁郭子健發公開信，表示對事件「震驚、不解，甚至憤怒」，質疑新聞部管理層對事件表示不知情，而且嚴重打擊新聞部士氣。截至下午2時，共有242人參與聯署，包括全體港聞組、中國組、節目組、新媒體部主管及記者。

▲ 有線新聞部員工聯署並向管理層發表公開信，促請就解僱決定交代。

事實上，早在本月初有線寬頻已突然撤換新聞部舵手，原本的執行董事馮德雄調任為顧問，改由英文台的謝燕娜（Edna Tse）調任副總經理主管整個新聞部，同時開設2個新聞總監職位，由「香港開電視」的李臻及陳興昌出任。

有線新聞部聯署信及名單（不斷更新）

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編輯：趙穎妍