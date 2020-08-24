  • 33°C
香港時間 : 2020824日 (一) 16:44
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【疫市筍盤】沙田第一城續跌價　代理：業主最多肯減8%

股樓投資 15:48 2020/08/24

分享：

雖然疫情略有緩和，惟樓市仍見低價成交，就連藍籌屋苑也不幸免，部分業主擔心銀行下調物業估價，開始面對現實，紛紛減價賣樓，更不介意睇樓客狠狠還價。

利嘉閣黃萬盛說，沙田第一城交投氣氛好，主要是銀行估價下跌，業主提高了議價空間，目前約有5至8%，加上屋苑最平只需500餘萬元，吸引不少上車客入市，舉例說，沙田第一城4期38座低層，實用面積284平方呎，早前以503萬元易手，實用呎價約17,711元。

據代理統計，沙田第一城本月暫錄24宗成交，平均呎價約16,064元，與六月的17,400元相比，至今累跌約8%。

新界西區方面，天水圍嘉湖山莊樓價回落，舉例說，屋苑7期12座高層H室，實用面積547平方呎，早前以548萬元易手，實用呎價10,018元，險守一萬元關口。更重要的是，業主普通「有價講」，故吸引不少上車客尋寶。中原伍耀祖說，近期買家重投市場，睇樓量亦逐漸回復正常，業主目前普遍提供1%至5%的議價空間。

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此：https://bit.ly/2zJY7DJ

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 黃卓賢

相關文章

【趕住走佬】業主賣樓趕移民　東涌私樓一周賣平一成？
2020/08/19
【趕住走佬】業主賣樓趕移民　東涌私樓一周賣平一成？
【疫市筍盤】海怡半島嗌平賣　海景單位都要低市價沽
2020/08/19
【疫市筍盤】海怡半島嗌平賣　海景單位都要低市價沽
【樓市報告】九龍樓最重傷　德福花園上月勁跌價
2020/08/20
【樓市報告】九龍樓最重傷　德福花園上月勁跌價
【樓市報告】 上月逾3000宗二手成交　幾多業主蝕住走？
2020/08/21
【樓市報告】 上月逾3000宗二手成交　幾多業主蝕住走？
【疫市蝕讓】滿名山再現「呼吸Plan」變「出血Plan」 業主累減33%才成功甩貨 慘蝕近2球
今日
【疫市蝕讓】滿名山再現「呼吸Plan」變「出血Plan」 業主累減33%才成功甩貨 慘蝕近2球
二手市場 估價 嘉湖山莊 沙田第一城

上一篇文章

【網民熱話】現時睇樓講價最少平兩成？　網民：我好難相信樓價升緊！

下一篇文章

【阿里巴巴9988】傳阿里巴巴股東美股ADR轉為港股　股價創新高 市值迫5.7萬億
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【室內設計】90後女生花約27萬裝修　200多呎蝸居變身成北歐小居所
【室內設計】90後女生花約27萬裝修　200多呎蝸居變身成北歐小居所
【樓市報告】九龍樓最重傷　德福花園上月勁跌價
【樓市報告】九龍樓最重傷　德福花園上月勁跌價
【搖錢樹】六年前買大澳居屋　首期僅4.3萬　當年人人睇淡　現賺過百萬
【搖錢樹】六年前買大澳居屋　首期僅4.3萬　當年人人睇淡　現賺過百萬
【網民熱話】一家三口月入$28,000　$17,500月租單位寧租不供！
【網民熱話】一家三口月入$28,000　$17,500月租單位寧租不供！
【美股分析】「商品大王」羅傑斯警告：恐見到一生中最嚴重金融危機
【美股分析】「商品大王」羅傑斯警告：恐見到一生中最嚴重金融危機
【網民熱話】網民上車數月後大呻　原來1房好難換2房！
【網民熱話】網民上車數月後大呻　原來1房好難換2房！