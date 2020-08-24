【疫市筍盤】沙田第一城續跌價　代理：業主最多肯減8%

雖然疫情略有緩和，惟樓市仍見低價成交，就連藍籌屋苑也不幸免，部分業主擔心銀行下調物業估價，開始面對現實，紛紛減價賣樓，更不介意睇樓客狠狠還價。

利嘉閣黃萬盛說，沙田第一城交投氣氛好，主要是銀行估價下跌，業主提高了議價空間，目前約有5至8%，加上屋苑最平只需500餘萬元，吸引不少上車客入市，舉例說，沙田第一城4期38座低層，實用面積284平方呎，早前以503萬元易手，實用呎價約17,711元。

據代理統計，沙田第一城本月暫錄24宗成交，平均呎價約16,064元，與六月的17,400元相比，至今累跌約8%。

新界西區方面，天水圍嘉湖山莊樓價回落，舉例說，屋苑7期12座高層H室，實用面積547平方呎，早前以548萬元易手，實用呎價10,018元，險守一萬元關口。更重要的是，業主普通「有價講」，故吸引不少上車客尋寶。中原伍耀祖說，近期買家重投市場，睇樓量亦逐漸回復正常，業主目前普遍提供1%至5%的議價空間。

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