  • 33°C
香港時間 : 2020824日 (一) 16:44
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【網民熱話】現時睇樓講價最少平兩成？　網民：我好難相信樓價升緊！

環球政經 16:02 2020/08/24

分享：

儘管樓市升升跌跌，總有人會因為想成家立室而買樓置業。有網民就分享自己最近的睇樓經驗，事關他的妹妹近日結婚想購置新居。他對現時樓市的第一評價是「你話樓價升緊，我真係好難相信。」

他出帖指，由於現時仍有限聚令，一家人分開去土瓜灣和啟德一帶睇樓，發現講價時最少平了兩成。他舉了兩個例子，其中傲雲峰522平方呎，大兩房，高層向體育園，開價960 萬元，上到單位後經紀表示：「有誠意落票可以788萬元一口價。」但他們想多看兩間，價錢大概是700至800萬元，到最後，經紀指他可以向業主講價至728萬元。

其他文章：【網民熱話】打工仔大吐苦水 同事最忌「律己以寬，待人以嚴」

其他文章：【網民熱話】一家三口月入$28,000　$17,500月租單位寧租不供！

另一例子是翔龍灣547平方呎，三房單位，比較舊，開價888萬元，上到單位已減至728萬元，臨走前變688萬元。出帖者表示，其妹妹想再考慮，認為樓價現時跌得很快，很多業主沽貨離場，預計遲一年買可能會平三成。出帖者最後更呼籲：「大家置業，記住要睇需求，千萬不要心急。」他更指：「呢個七月八月，破頂唔見，劈到出血嘅有廿幾三十單，自己諗。」

網民即質疑指：「Mark高30%，再劈20%。」也有網民心水清，表示經紀指可以減價，但未正式問過業主，若業主肯減價才多作考慮。又有人指：「翔龍灣688萬元仲要諗？咁都唔畀票？」更有不少人留言希望可以入手。還有不少人指，出帖者只是「吹水」，在唱淡樓市。

其他網民熱話：

【網民熱話】祖父遺下值近3000萬元蘋果股票 孫兒討論區問網友應怎處置

【網民熱話】美團點評市值1.4萬億　係咪史上最大泡沫？

【網民熱話】疫情生計不受影響 網民股票市場獲利人工3倍

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此：https://bit.ly/2zJY7DJ

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

責任編輯：楊子瑩

結婚 限聚令 土瓜灣 啟德 傲雲峰 翔龍灣

上一篇文章

【農夫山泉IPO】認購農夫山泉前　不可不知的5件事

下一篇文章

【疫市筍盤】沙田第一城續跌價　代理：業主最多肯減8%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【室內設計】90後女生花約27萬裝修　200多呎蝸居變身成北歐小居所
【室內設計】90後女生花約27萬裝修　200多呎蝸居變身成北歐小居所
【樓市報告】九龍樓最重傷　德福花園上月勁跌價
【樓市報告】九龍樓最重傷　德福花園上月勁跌價
【搖錢樹】六年前買大澳居屋　首期僅4.3萬　當年人人睇淡　現賺過百萬
【搖錢樹】六年前買大澳居屋　首期僅4.3萬　當年人人睇淡　現賺過百萬
【網民熱話】一家三口月入$28,000　$17,500月租單位寧租不供！
【網民熱話】一家三口月入$28,000　$17,500月租單位寧租不供！
【美股分析】「商品大王」羅傑斯警告：恐見到一生中最嚴重金融危機
【美股分析】「商品大王」羅傑斯警告：恐見到一生中最嚴重金融危機
【網民熱話】網民上車數月後大呻　原來1房好難換2房！
【網民熱話】網民上車數月後大呻　原來1房好難換2房！