【網民熱話】現時睇樓講價最少平兩成？　網民：我好難相信樓價升緊！

儘管樓市升升跌跌，總有人會因為想成家立室而買樓置業。有網民就分享自己最近的睇樓經驗，事關他的妹妹近日結婚想購置新居。他對現時樓市的第一評價是「你話樓價升緊，我真係好難相信。」

他出帖指，由於現時仍有限聚令，一家人分開去土瓜灣和啟德一帶睇樓，發現講價時最少平了兩成。他舉了兩個例子，其中傲雲峰522平方呎，大兩房，高層向體育園，開價960 萬元，上到單位後經紀表示：「有誠意落票可以788萬元一口價。」但他們想多看兩間，價錢大概是700至800萬元，到最後，經紀指他可以向業主講價至728萬元。

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另一例子是翔龍灣547平方呎，三房單位，比較舊，開價888萬元，上到單位已減至728萬元，臨走前變688萬元。出帖者表示，其妹妹想再考慮，認為樓價現時跌得很快，很多業主沽貨離場，預計遲一年買可能會平三成。出帖者最後更呼籲：「大家置業，記住要睇需求，千萬不要心急。」他更指：「呢個七月八月，破頂唔見，劈到出血嘅有廿幾三十單，自己諗。」

網民即質疑指：「Mark高30%，再劈20%。」也有網民心水清，表示經紀指可以減價，但未正式問過業主，若業主肯減價才多作考慮。又有人指：「翔龍灣688萬元仲要諗？咁都唔畀票？」更有不少人留言希望可以入手。還有不少人指，出帖者只是「吹水」，在唱淡樓市。

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責任編輯：楊子瑩