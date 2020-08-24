華為據報上周要求台商暫停手機零件供應　或暫停開發新手機

▲ 有分析指，華為要求供應商暫停供貨可能是華為退出手機市場的訊號。

台灣傳媒報道，華為手機在台灣的零件供應商上周收到通知，華為稱因為聯發科晶片供貨出現問題，故暫停開發新產品。報道分析指，華為若庫存晶片用盡，美方封殺的影響會逐步顯現，要求供應商暫停供貨可能是華為退出手機市場的訊號。

受美國封鎖技術輸出，以及台積電暫停供應晶片影響，華為為避開限制，透過聯發科及三星，以間接方式採購台積電晶片，供旗下5G手機使用。從6月開始，華為擴大對聯發科採購量，數量為過往3倍。惟美國政府8月17日加強封殺華為，禁止華為透過第三方獲得以美國技術開發、製造的晶片，斷絕其規避限制，華為迂迴購買晶片的後路也被截斷，無法從聯發科購得現成的晶片。

報道指，華為曾評估下單中芯國際或紫光展銳，以及依賴三星或其他日韓晶片廠商。但兩個方案都困難重重，中國整體半導體產業水準只到14奈米或12奈米的程度，無論中芯或紫光都無法滿足華為高階晶片需求，麒麟晶片需要7奈米技術製造，加上中芯國際設備也是美國生產，在美國的禁令規範之下，中芯恐怕也無法隨意接受華為訂單。

市場估計華為的存貨僅可使用到明年初。

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編輯：吳敏芳