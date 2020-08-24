【新股IPO】農夫山泉千億市值一支水賣幾多錢　內地樽裝水競爭如何？

▲ 農夫山泉市值傳達1000億元，但每支樽裝水僅售多少？

有「水中茅台」之稱的農夫山泉盛傳快將招股，於9月上市。農夫山泉作為中國包裝飲用水及飲料龍頭企業，樽裝水多年來維持在1元至2元人民幣水平的零售價，但公司上市估值據報或達1000億元市值，令外界更為留意農夫山泉財務和經營表現，以及農夫山泉與其他同業的競爭情況。

在天貓商城，農夫山泉每支樽裝水僅售約1.4元（人民幣，下同），到底農夫山泉的飲用水是否全行最平？

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據天貓商城顯示，一箱12支550毫升的農夫山泉飲用天然水售17元，即平均每支售約1.4元。相比之下，24支400毫升的屈臣氏蒸餾水售54.9元，平均每支約2.3元，而5100 西藏天然冰川礦泉水一箱24支500毫升的飲用水則售238.8元，意味每支水高達10元。農夫山泉可謂完勝屈臣氏及5100 西藏水。

康師傅每支水僅1元

國企華潤集團旗下的怡寶飲用水的價格則與農夫山泉相近，每支555毫升平均售1.37元。不過，若要數到更便宜的飲用水，便要提及康師傅 （00322） ，於天貓商城，康師傅24支550毫升包裝飲用水售24.9元，意味平均每支水僅1元。

品牌 一箱價格 平均每支水價格 農夫山泉飲用天然水 12支550毫升：17元 1.4元 康師傅包裝飲用水 24支550毫升：24.9元 1元 怡寶飲用水 24支555毫升：32.9元 1.37元 屈臣氏蒸餾水 24支400毫升：54.9元 2.3元 5100 西藏天然冰川礦泉水 24支500毫升：238.8元 9.9元 無糖氣泡水充氣天然礦泉水 24支3300毫升：239元 10元 *資料來自天貓商城，貨幣單位為人民幣

綜合來看，農夫山泉的樽裝水價格相宜，而過去2年包裝飲用水產品的收入穩步上揚，於2018及2019年分別按年增16.4%及21.8%，至143.5億元，佔總收入近6成。不過，受疫情影響，首5個月包裝飲用水產品的收入按年跌4.3%至53.6億元。

農夫山泉表示，隨消費者的健康意識在疫情間加強，包裝水將呈現必需消費品的剛性需求。這意味，中國飲用水市場空間仍大。

農夫山泉招股文件顯示，公司在中國飲料市場，以624億元零售額排名第四，但較第5位的公司大近一倍。若單計包裝飲用水市場以農夫山泉為首，零售額422億元，拋離第二位的公司，第二位零售額255億元。

即使農夫山泉每支水價格低，但過去3年的毛利率達50%以上，利潤率去年更突破20%。

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編輯：袁諾曦